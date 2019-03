U utorak nas čeka jače naoblačenje i kiša, a nakon toga vraća nam se sunce

U većem dijelu zemlje danas će prevladavati sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima povremeno će biti umjerene naoblake. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na moru i sjeverozapadni, a u južnoj Dalmaciji će još ujutro mjestimice biti umjerene do jake bure, prognozira Državni hidrometerološki zavod (DHMZ)

Najviša dnevna temperatura zraka danas će uglavnom biti od 13 do 18 °C.