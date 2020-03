U sjeni koronavirusa vodi se žestok naftni rat, vozači se raduju, a sve više zemalja hvata panika zbog ove opasne igre Rijada i Moskve

Saudijska Arabija drastično je povećala količinu nafte koju nudi tržištu – zapravo kao odgovor Rusiji, jer je ona odbila prijedlog da zbog koronavirusa svi smanje količinu vađenja. Vozači se možda raduju, ali to je opasna politika

Ali u ovoj epidemiji koronavirusa postalo je jasno kako svjetsko gospodarstvo gubi zamah i kako je nafte na tržištu više nego što je treba. Dakle njezina cijena počela je padati i Rijad je zato pozvao sve izvoznike da smanje ponudu kako bi se cijena održala na željenoj razini. No Moskva je to glatko odbila.

Tijekom tjedna cijena se nešto oporavila, ali ima stručnjaka koji smatraju kako nije nemoguće da će pasti i ispod 20 dolara . A to nije samo gospodarsko pitanje, nego je i prava politička bomba – čak i za zemlje koje sudjeluju u ovom ratu.

Ovog ponedjeljka Saudijska Arabija zato je krenula drugim putem: drastično je sama povećala izvoz, što je dovelo do najvećeg pada vrijednosti nafte na svjetskom tržištu još od doba Zaljevskog rata 1991. godine: prošlog tjedna barel (WTI) je bio negdje oko 45 dolara , a u ponedjeljak je u jednom trenutku cijena pala na 27,34 dolara .

Ovaj potez Saudijske Arabije iznenadio je i mnoge naftne stručnjake: najveći izvoznik nafte i zemlja koja može eksploatirati najjeftiniju naftu na svijetu već je prije počinjala ratove cijenom, ali još nikad takav koji bi i nju mogao teško pogoditi.

Jer to je zemlja koja je još uvijek najvećim dijelom ovisna o nafti i plinu: on je zaslužan za polovicu njezinog BDP-a i gotovo 70 posto prihoda od izvoza. A to je i zemlja koja ima velikih planova, tako da joj – prema procjeni MMF-a – treba cijena od oko 84 dolara po barelu da bi zaokružila svoj proračun. Čak i znatno veći izvoz po mnogo manjoj cijeni nikad neće pokriti njezine potrebe, piše Deutsche Welle.