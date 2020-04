Pandemijom i drugim problemima pogođeni britanski i njemački farmeri dopremaju radnike s istoka Europe kako bi spasili barem dio usjeva, no pitanje je koliko će se tako uspjeti nadoknaditi manjak radne snage i kakav će sve to konačni utjecaj imati na cijene hrane ovog ljeta

Britanskim poljoprivrednicima, zbog neizvjesnosti koja je vladala oko pravne situacije sezonskih radnika usred izlaska Velike Britanije iz članstva u Europskoj uniji, nedostatak radne snage posljednjih godina i nije neka novost, no razmjeri su ove sezone ipak bitno drukčiji. To pokazuju i vijesti o tome da su se okrenuli organiziranju posebnih letova kojima s istoka Europe dopremaju radnike na svoje farme.

Postepeno zatopljenje i dolazak ljepšeg vremena nisu problem samo za one koji se boravkom u stanovima trude slušati preporuke nadležnih za smanjivanje rizika širenja koronavirusa , već predstavljaju i sve veći problem za poljoprivrednike. Uobičajeno, rad na farmama zahuktavao bi se u ovom periodu, no pandemija i s njom povezane mjere ograničile su broj raspoloživih radnika i njihov manjak natjerao je mnoge na nesvakidašnje poteze.

S jedne strane tvrtke koje se bave pronalaskom sezonske radne snage svjedoče o velikom interesu, no čini se da se taj interes ne pretvara i u stvarno popunjena radna mjesta. Objavljene su brojke o više od 30 tisuća prijava za poslove , no iz kompanija koje organiziraju rad dolaze komentari kako se tek nešto više od deset posto prijavljenih javi na razgovore za posao. Čak i ako takvi ispune uvjete za rad, dio njih nerijetko se ne pojavi na poslu.

Problemi s manjkom radne snage u poljoprivredi nisu ograničeni samo na Veliku Britaniju. Air Charter Service već je organizirao letove kojima je u posljednjih nekoliko tjedana tisuću radnika iz Rumunjske i Bugarske stiglo u Njemačku. Tamošnje probleme pak dobro ilustrira pozicija u kojoj su se našli bavarski uzgajivači hmelja. Među njima ima onih koji se već sada bore s velikim manjkom radnika, a pitanje je kako će se situacija razvijati do kolovoza, kad je doba berbe.

Jedan od njih, čiju je izjavu prije nekoliko dana prenijela agencija AFP, svjedoči o tome da u normalnim godinama u ovom razdoblju kod njega već radi dvadesetak radnika iz Poljske, no u ovom trenutku samo ih je četvero. Ne uspije li popuniti radne kapacitete, postoji opasnost da će berba u velikom dijelu propasti, a kako se u sličnoj situaciji nalaze i drugi uzgajivači hmelja, to bi moglo posljedično dovesti do manjka piva u Njemačkoj iduće godine. Njemačka je, poput Britanije, također pokrenula kampanju za angažman domaće radne snage, no pitanje je kakav će joj biti uspjeh.