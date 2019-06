U Hrvatskoj proizvodnja kravljeg mlijeka nikad manja. Uskoro bi nas mogao prešišati i majušni Luksemburg

U Hrvatskoj je lani prikupljeno 453.000 tona kravljeg mlijeka, što je 4,9 posto manje u odnosu na 2017. godinu i 31 posto ili 204.000 tona manje u odnosu na 2008. godinu. Pritom uvoz raste: Prije šest godina u Hrvatsku se uvozilo 42.000 sirovog mlijeka, a lani je ta brojka skočila na 181.000 tona, što je rast od 330 posto ili 139.000 tona

Nedavno se pisalo kako će Hrvatska izvoziti mlijeko u daleku Kinu , no takve i slične snove o hranjenju Kine, Rusije ili Amerike treba zaboraviti i pogledati što se može napraviti da se mljekarstvo - za početak - spasi.

Broj isporučitelja mlijeka u Hrvatskoj od 2012. do danas spao je s 14.800 na 6200. Sreća u nesreći, proizvodnja ipak nije prepolovljena, što se može zahvaliti većoj prosječnoj isporuci mlijeka po isporučitelju i kravi. Muznih krava je također znatno manje, s 181.000 pali smo na 139.000 krava. Po broju muznih krava na istoj smo razini kao i Slovenija, dok ih je primjerice u Češkoj preko 350.000, a već spomenuti Luksemburg svoju proizvodnju održava s tek 53.000 krava.

Kako takve zemlje uspijevaju? Vrlo jednostavno, okrupnjavanjem malih stada i ulaganjima u automatizaciju proizvodnje.

'Imamo oko 400 ozbiljnijih proizvođača koji imaju od 40 do 100 krava i koji isporučuju količine iste kao konkurencija u EU. Ali na tih 400 farmi ima svega 30 robota za mužnju. To je jedino rješenje - radne snage nema pa se zalažemo za to da se za robotizaciju uzme novac iz fondova EU-a, jer bez radnika i tih 400 farmi će uskoro početi gasiti proizvodnju', ilustrira nam Branko Bobetić, šef udruge Croatiastočar.