'U Algebri znamo što razlikuje dobre od izvrsnih menadžera'

Pozivamo vas u petak 18.1. s početkom u 17 sati na predavanje gostujućeg profesora na diplomskom studiju kreativnog upravljanja dizajnom i tržišnim komunikacijama - Prof. Dipl. Des. Kai-a Beiderwellena na temu Trust me! – Emotional Security in Brands and Religions. Profesor Beiderwellen pričat će o emocionalnoj sigurnosti koja je danas postala bitan čimbenik u moderno doba komunikacija te kako dodavanje elementa emocionalne sigurnosti dokazano ima dodanu vrijednost brenda ili religije. Uz profesora Beiderwellena pridružit će nam se Dr. sc. Siniša Bogdanović - voditelj diplomskog studija kreativnog upravljanja dizajnom i tržišnim komunikacijama, Dr.sc. Dina Tomšić – direktorica Zagrebačkog velesajma i predavač na diplomskom studiju kreativnog upravljanja dizajnom i tržišnim komunikacijama te naš student Juraj Anzulović koji će nam prezentirati svoj završni rad na temu: Redizajn vizualnog identiteta. Prijave na linku!