Tvorac aplikacije za lovce na promocije: 'Pomoći ćemo ljudima da se bore s podivljalim cijenama, imamo eksponencijalan rast korisnika'

Na hrvatskom je tržištu s radom nedavno započela nova mobilna aplikacija naziva 33%, namijenjena svim 'lovcima na promocije' koji će od sada nikad lakše imati uvid u popuste na proizvode maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj. Personalizirano iskustvo i kreiranje liste omiljenih proizvoda, kupovne liste ovisno o potrebama korisnika, određivanje radijusa poslovnica s obzirom na lokaciju te pregledavanje maloprodajnih promocija na jednome mjestu - samo su neke od značajki aplikacije, čiji je autor Josip Muller

'Akcijske ponude tražite prema proizvodu i lokaciji'

'Ti trendovi pridonijeli su tome da ovakva aplikacija danas bude relevantna. Ime 33% dali smo joj jer je jednostavno, pamtljivo i lako ga je naći u tražilicama, a na tržištu se izdvajamo fokusiranošću na pružanje jednostavnog korisničkog sučelja i personalizaciju u skladu s potrebama korisnika, tj. potrošača. Pod jednostavnim sučeljem podrazumijevam to da i moja 70-godišnja teta može jednostavno koristiti aplikaciju bez obzira na to što nije napredan korisnik pametnih telefona.

To sučelje omogućava da jednostavno tražite akcijske ponude prema proizvodu, lokaciji, maloprodavatelju i radijusu interesa te prema listi omiljenih proizvoda. Pod personalizacijom mislim na to da potrošače ne zanima pregledavanje desetaka maloprodajnih kataloga od kojih svaki ima nekoliko stotina ponuda. Oni žele vidjeti upravo one akcijske ponude koje ih zanimaju, i to što jednostavnije i brže, te ih nikako ne žele propustiti', pojašnjava nam Muller.

Aplikacija 33% dostupna je na hrvatskom, kao i na engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku. Osmislio ju je međunarodni tim iskusnih profesionalaca, točnije trojica partnera – Ben Delhey, Anton Petkov i Josip Muller – s dugogodišnjim iskustvom u industrijama robe široke potrošnje, maloprodaje i razvoja globalnih digitalnih aplikacija za mobilne telefone. Razvili su je softverski programeri, a na održavanju radi nekoliko profesionalaca.