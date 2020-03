Trumpov potez dobrano uzdrmao svjetsko gospodarstvo, svi razmjeri štete tek će se vidjeti

Konkretnije posljedice iznenadne odluke američkog predsjednika o zabrani putničkog prometa iz Europe u SAD tek će se vidjeti s vremenom, no u kratkom roku sigurno će stradati aviokompanije čiji avioni lete na jednom od najprometnijih svjetskih zračnih koridora te američka turistička industrija, kojoj iz Europe godišnje stiže gotovo 16 milijuna gostiju

Analitičari su uglavnom vrlo nezadovoljni nedostatkom drugih konkretnijih poteza za poticanje američke ekonomije, a dio njih smatra da Trumpova odluka u osnovi znači 'daljnje udaljavanje (SAD-a, op.a.) od Europe – izazivajući nastavak transatlantskog animoziteta'. Drugi dodaju da 'kritizirajući Europu i bez donošenja strožih mjera za domaća putovanja u SAD-u predsjednik Trump tretira Covid-19 kao europski i azijski problem, a jasno je da se tržištu to ne sviđa'.

Među analitičarima koje su anketirali na Bloombergu najizravniji je Mark Matthews iz singapurskog ureda švicarske banke Julius Baer. Matthews kaže da je ono što se svi sada pitaju 'koliko će se smanjiti prihodi' i odmah dodaje da 'nitko ne može odgovoriti na to pitanje jer ne znamo koliko će se situacija s koronavirusom još pogoršati te ne znamo koliko će ozbiljne biti reakcije vlada na to'. No on dodaje da je jasno da 'zatvaranje prometa između SAD-a i Europe ima utjecaja na ekonomiju te povjerenje potrošača i poslodavaca'.