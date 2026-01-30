Trgovci skrivaju pravu istinu o podrijetlu voća i povrća: 'Mulja se gdje se može'

Poljoprivredna inspekcija je u 12 nadzora pronašla 10 nepravilnosti u isticanju zemlje podrijetla voća i povrća prema novom pravilniku. Dok su kupci ogorčeni, trgovci poručuju da im treba vremena
Nedavno doneseni novi pravilnik o označavanju podrijetla voća i povrća, kojim je propisano da se zemlja podrijetla na deklaracijama treba istaknuti istom veličinom slova kao i cijena, u praksi se očito ne primjenjuje.
Naime, poljoprivredna je inspekcija zbog toga provela 12 nadzora i u čak 10 slučajeva naišla na nepravilnosti. Upravo je zemlja podrijetla proizvoda jedan od podataka koji najčešće utječe na odluku o kupnji, zajedno s cijenom i sirovinskim sastavom.
To potvrđuje i nacionalno istraživanje o potrošačkim navikama provedeno prošle godine. Podrijetlo proizvoda najvažnije je kupcima u Istri i Primorju.
"Mulja se gdje se može. Uvijek su vremena bila teška, ali danas su takva da se gleda na sve moguće načine nešto zaraditi sa strane", rekao je Javor iz Zagreba, koji je, kao i mnogi, ogorčen nepoštivanjem propisa.
Svaka promjena treba vrijeme
Stoga iz poljoprivredne komore kažu da pozdravljaju donošenje pravilnika i nadaju se da će se što prije početi primjenjivati.
"Dok je lubenica bila na rodu, u trgovačkim centrima se prodavala lubenica iz susjednih zemalja. Prije su naši potrošači morali ići s povećalom u trgovinu i čitati deklaracije, a trgovci su skrivali deklaracije kao zmija noge. Sad to više neće biti slučaj", rekao je za Dnevnik.hr Toni Grossi iz Odbora za povrće i krumpir HPK.
Iako su kazne za nepoštivanje propisa od 660 do gotovo 7000 eura, trgovci poručuju da im treba dati vremena.
"Moramo voditi računa o tome da je trgovina visoko-radnointenzivna djelatnost te da je svaka promjena vrlo teško provediva u tako kratkom vremenu. Najveće tehničke poteškoće mogu biti printanje cijena u malim prodavaonicama koje za to nemaju printere", rekla je Maja Bogović, voditeljica sektora trgovine Hrvatske gospodarske komore.
Klasični hrvatski problem
Iz udruge potrošača poručuju kako je riječ o klasničnom hrvatskom problemu, jer se propisi donose, a da za njih nitko nije pripremljen.
"Trebala se osigurati tehnička podrška malim trgovcima koji to ne mogu napraviti. Oni tvrde da im to nema tko napraviti i ne znaju kako napraviti", rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
No, iz Ministarstva poljoprivrede imaju drugačija očekivanja. "Očekujem da će se svi brzo prilagoditi, jer je promjena jednostavna. Svi naši kupcipozitivno reagiraju, jer vrlo brzo mogu doći do saznanja koji je na polici hrvatski proizvod", poručio je ministar David Vlajčić.