Trgovci skrivaju pravu istinu o podrijetlu voća i povrća: 'Mulja se gdje se može'

Nedavno doneseni novi pravilnik o označavanju podrijetla voća i povrća, kojim je propisano da se zemlja podrijetla na deklaracijama treba istaknuti istom veličinom slova kao i cijena, u praksi se očito ne primjenjuje.

Naime, poljoprivredna je inspekcija zbog toga provela 12 nadzora i u čak 10 slučajeva naišla na nepravilnosti. Upravo je zemlja podrijetla proizvoda jedan od podataka koji najčešće utječe na odluku o kupnji, zajedno s cijenom i sirovinskim sastavom.

To potvrđuje i nacionalno istraživanje o potrošačkim navikama provedeno prošle godine. Podrijetlo proizvoda najvažnije je kupcima u Istri i Primorju.

"Mulja se gdje se može. Uvijek su vremena bila teška, ali danas su takva da se gleda na sve moguće načine nešto zaraditi sa strane", rekao je Javor iz Zagreba, koji je, kao i mnogi, ogorčen nepoštivanjem propisa.