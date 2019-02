Tražite posao? Evo što se ovog tjedna nudi

Portal Moj posao donosi nove aktraktivne prilike za zapošljavanje. Zapošljavaju Pevec, Zagrebačka pivovara i niz drugi poslodavaca

Pevec zapošljava Voditelja ključnih kupaca s tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, završenom minimalno srednjom školom, poznavanjem sektora građevinskog materijala te s izvrsnim organizacijskim vještinama. Poslodavac osigurava strukturirano uhodavanje u posao, dijeljenje znanja, ugodnu radnu atmosferu. Prijavite se putem linka do 13. veljače.

Ugostiteljski obrt Peggy zapošljava Kuhara na otoku Lopudu u restoranu s dugom tradicijom. Potrebne su dvije gdoine radnog iskustva a poslodavac osigurava smještaj i hranu. Oglas je aktivan do 11. veljače pa požurite s prijavom.

Oduvijek ste imali želju raditi za Zagrebačku pivovaru? Trenutno imaju otvorene pozicije za Unapređivača prodaje (Istra, Kvarner, Dalmacija), Tehničara u kontroli kvalitete (Zagreb) te za Pomoćnog radnika u proizvodnim operacijama (Zagreb). Oglasi su aktivni do 19. veljače pa požurite s prijavom.

Tia Partner, tvrtka za promet, zapošljava Vozača – dostavljača za područje Rijeke, Varaždina i Rovinja. Opis posla odnosi se na preuzimanje i transport povratne ambalaže i gotovih proizvoda do skladišta kupca. Idealan kandidat ima srednju stručnu spremu škole prometnog smjera, položen stručni ispit za vozača kamiona, valjanu vozačku dozvolu C kategorije. Prijave su otvorene do 15. veljače.

Pevec zapošljava i Voditelja unutarnje čuvarske službe, a idealan kandiat ima završen preddiplomski ili diplomski studij poželjno kriminalističkog ili sigurnosnog smjera te minimalno 5 godina radnog iskustva u struci na voditeljskoj poziciji. Detalje pročitajte u oglasu koji je aktivan do 12. veljače.