Tražiš ili mijenjaš posao? Na propusti ove prilike!

Izdvajamo poslove s vodećeg portala za zapošljavanje, MojPosao.net

Herbalife, globalna prehrambena tvrtka koja od 1980. godine pomaže ljudima da vode zdrav i aktivan život, zapošljava na poziciji Koordinator Marketinga (m/ž). Zainteresirani kandidati moraju imati 3 – 5 godina iskustva u digitalnom marketingu, odlično poznavati SEO i društvene mreže i biti timski igrači. Novom kolegi zauzvrat nude fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, priliku za usavršavanjem vještina kroz edukacije i dobru radnu atmosferu. Javi im se do 25. kolovoza.

Haus am Hang, Gourmet restoran na najljepšem jezeru u Austriji u potrazi je za novim radnicima i to na pozicijama: Chef de Partie (m/ž) i Sous Chef (m/ž). Potrebno je imati kuharsku diplomu i poznavati engleski ili njemački jezik, a poslodavac nudi mogućnost napredovanja, početnu plaću od 1.500 eura, osiguran smještaj i hranu i početak rada po dogovoru. Ako su te zainteresirali, ne gubi vrijeme – javi im se do 28. kolovoza.

Creative design je tvrtka sa sjedištem u Splitu s dugogodišnjim djelovanjem na hrvatskom i inozemnom tržištu koja se bavi proizvodnjom i prodajom namještaja za opremanje ugostiteljskih objekata, hotela, škola, vrtića. U potrazi su za kreativnim 3D dizajnerom (m/ž) sa željom rada na projektima uređenja, dizajniranja interijera i eksterijera restorana, privatnih kuća, hotela i slično koristeći 3d software za izradu vizualizacija. Prepoznaješ se u tom opisu? Javi im se do 25. kolovoza.

Nakon Poreča, Rabca, Krka, Dubrovnika, Raba, Makarske, Valamar Riviera dd došla je i na Hvar. Za novi poslovni zamah Helios Faros dd otvorena su nova radna mjesta! Zaposli se na poziciji Voditelj računovodstva (m/ž) i postani dio tima koji gradi bolju budućnost. Idealan kandidat ima VSS ekonomskog smjera i 3 godine radnog iskustva u struci, sposoban je odrediti prioritete u poslu, njeguje odlične međuljudske odnose i posjeduje osobine lidera. Oglas ostaje aktivan do 25. kolovoza.

Osječka tvrtka IZO – Građenje Konzalting zapošljava Inženjera/tehničara visokogradnje za pripremu i vođenje radova (m/ž). Opis posla, između ostalog, uključuje samostalno vođenje gradilišta, kontrolu izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova, vođenje građevinskog dnevnika i praćenje i pripremu dokumentacije za nadmetanje. Ako si pouzdana i kolegijalna osoba, po struci si inženjer građevinarstva i tražiš nove poslovne izazove, javi im se do 26. kolovoza.