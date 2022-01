Teški dani za brodare: Baltic Dry Index pada već gotovo četiri mjeseca

Brodarski sektor već je mjesecima u padajućem trendu. Dobar dio razloga za to može se pripisati situaciji u kineskim lukama

Promjene Baltic Dry Indexa daju ulagačima uvid u to kako se kreću globalni trendovi ponude i potražnje. Indeks je baziran na suhim sirovinama i budući da njihova ponuda i potražnja diktira veliku količinu industrijske proizvodnje (proizvodnja robe i energije, infrastruktura… među ostalim) te budući da su današnja svjetska gospodarstva toliko međusobno povezana i ovisna o tim industrijama, može se koristiti kao važan indikator toga u kojem će se smjeru kretati gospodarski rast.

Usprkos oporavku u prva tri kvartala 2021. godine, BDI je ponovno doživio oštar pad koji je započeo u listopadu 2021. godine. Većina razloga koji su utjecali na pad isti su oni koji su kočili industriju od početka pandemije, poput oštrih mjera protiv nje na globalnoj razini (osobito u Kini) i poremećaja u lancu opskrbe koji je povećao cijene prijevoza te samim time doveo do smanjenja potražnje za prijevozom. No sve te varijable bile su prisutne od početka pandemije te dolazimo do važnog pitanja: zašto je pad BDI-ja počeo tek u listopadu, a ne početkom 2021. ili tijekom ljeta 2021. godine?