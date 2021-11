Emil Tedeschi misli da smo na pomolu ozbiljnije krize kao 2007., ali nije, kaže, sve tako crno

Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantica, gostovao je u N1 Studiju gdje je komentirao uspjeh tvrtki koje ni u koronakrizi ne bilježi gubitke, ali i općenito situaciju u gospodarstvu.

“Trude se balansirati između kolektivnog zadovoljstva, prokluzivnosti gospodarstva, šanse gospodarstvenicima da rade. S druge strane najlakše je uprijeti prstom u Vladu, a ne preispitivati odgovornost pojedinaca. Kao društvo nismo dovoljno zreli, moramo pokazati odgovornost prema sebi i bližnjima. Često smo svjedoci bespotrebnog prepucavanja bez stvarne samosvijesti da je situacija zahtjevna i da moramo staviti opći interes ispred interesa pojedinca. Brigom za ljude i zajednicu i one koji su direktno uložili novac u sustav možete održati balans pa je danas Atlantic grupa zdravija, vrednija nego što je bila prije 5 ili 10 godina. Isto se može postići na nivou države.”

Tedeschi kaže da je Vlada na početku covid krize svašta pokušala te da je sam pohvalio niz mjera i reakciju, no s druge strane teret krize nisu svi jednako osjetili: “Sigurno sektori koji nisu mogli raditi, osjetili su se dodatno ugroženi. Ne zamjeram nikome tko je javno iskazivao nezadovoljstvo. S druge strane činjenica je da riječ poduzetnik podrazumijeva biti poduzetan i nije se lako preorijentirati i promijeniti poslovni model, no poduzetništvo podrazumijeva samopomoć. Vlada je radila puno, sigurno je pritom griješila, ali i poduzetnici mogu napraviti puno više za vlastiti poslovni model koliko god teško bilo.”

Ističe da ne smatra da smo izašli iz krize, već da smo na pomolu ozbiljnije krize kao 2007. No, dobraje stvar što su tvrtke otpornije na krizu, dodaje:

“Hrvatsko gospodarstvo i tvrtke, one dobre, još su otpornije na krizu. Hrvatska danas kao rijetko koja zemlja ima dva jednoroga, dva startupa koji vrijede više od milijarde dolara, Infobip i Rimac. U tom smislu hrvatsko gospodarstvo uz tradicionalne industrije poput Končara, Tesle, AD Plastika, stoji bolje danas nego prije 15 godina. Postoji čitav niz poduzetnika koji nemaju akumulaciju prethodih godina, koji su izloženi. Možemo očekivati veći mortalitet firmi u ovoj krizi, ali i veći broj startupova.”

Također je dodao:

“Često sam naglašavao potrebu da privatni sektor mora napraviti sve da se transformira, a ne samo imati ispruženu ruku prema Markovom trgu u nadi da će doći pomoć od Vlade. Vlada mora transformirati veliki javni sektor.”

Govoreći o vlastitim očekivanjima i budućnosti Tedeschi je zaključio:

“Od države očekujemo ista pravila za sve. Mislim da smo prepoznati po dijalogu, otvorenosti, direktnosti. Adaptirat ćemo se onome što se donese na globalnom nivou. Ako to znači i manji profit, ne gledam to negativno, spreman sam i na to. Atlantic Grupa se i dosad pokazala da smo itekako socijalno osjetljivi kad treba reagirati solidarno prema potrebitima i ako razgovaramo, da u svoje poslovne planove moramo računati s manjim stopama. Hrvatsko društvo i Vlada imat će partnera u Atlantic Grupi, nećemo nastupati s pozicije branjenja stopa profitabilnosti bez razmišljanja o tome kakav je to utjecaj na opće dobro.”