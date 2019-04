Što su panda obveznice i zašto nas Kinezi snube na njih?

Kineski premijer Li Keqiang pozvao je Hrvatsku da izda panda obveznice i uvrsti kinesku valutu renminbi (juan) u svoje devizne rezerve. Velimir Šonje, ekonomski analitičar i konzultant te vlasnik tvrtke Arhivanalitika, na svom blogu Ekonomski lab objasnio je o čemu je riječ

Postavlja se pitanje zašto bi netko plaćao razliku u kamatnim stopama i rizike? Na primjer, zadnje spomenuto mađarsko izdanje pandi iz prosinca 2018. nosilo je 4,3 posto na tri godine, dok se Mađarska u isto vrijeme mogla zadužiti na europskom tržištu uz 2,5 posto na pet godina. Postavlja se pitanje zašto bi netko plaćao toliku premiju radi ulaska na daleko i realno malo važno tržište?

'Prvo, zato što je spreman platiti tu cijenu da pošalje neku poruku. Kada je Orbanova vlada u pitanju, to može biti poruka za EU: mogu i bez vas, ima tko će mi dati novac. To je argument političke i financijske diversifikacije izvora financiranja države.

Druga poruka može biti samim Kinezima: mi smo vaši partneri u Europi, pouzdaniji od Nijemaca i Francuza, i pratimo vas od početka, nadamo se da će doći trenutak kada ćete pokazati zahvalnost. Nije slučajno to da su i Poljska i Mađarska iz skupine 16+1 koja se nalazi u Dubrovniku s Kinezima. Dok jedni to smatraju dobrim putem smanjenja ovisnosti o Bruxellesu, odnosno o Berlinu ili Parizu, drugi se pitaju koliko takva strategija ima smisla za zemlje EU-a koje svoje strateško uporište nakon ulaska u EU traže u dalekom komunističkom režimu. To jednostavno nema smisla', mišljenja je Šonje.