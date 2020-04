Pri izbijanju pandemije, najviše su se praznile police samoposluga u zemljama koje najviše hrane bacaju u smeće. Tijekom prvog tjedna izolacije u ožujku Talijani su putem Amazona umjesto zaliha konzervi najviše naručivali - sportsku opremu. Krenuo je 'prehrambeni nacionalizam', zemlje se zatvaraju: Srbija zaustavlja izvoz suncokretovog ulja, Kazahstan i Rusija pšenice, Vijetnam riže. Britanci se kaju što su mrežu lokalne infrastrukture za opskrbu domaćom hranom zatrli uvozom, dok u nas zastrašuje činjenica da na njezin uvoz godišnje trošimo kao na izgradnju četiri Pelješka mosta

Stručnjaci to tumače kao psihološki odgovor na krizu, čemu uzrok nije nedostatak hrane, nego strah, a u strahu ljudi ne slušaju ni poziv na solidarnost. The Guardian navodi primjer premorene londonske medicinske sestre Dawn Bilbrough koja pri povratku kući s maratonske 70-satne smjene na odjelu za intenzivnu njegu nije mogla u praznoj samoposluzi kupiti kruh i povrće za obitelj. Na strah računaju lovci u mutnom, pa Sky News izvještava o slučaju eBaya, na kojem je pakiranje dječjeg mlijeka naplaćivano 300, iako mu je cijena 11 funti.

Sudeći po praznim policama, u najvećem su strahu bili građani zemalja u kojima se do sada najviše hrane kupovalo i najviše – bacalo. A bacalo se najviše u Sjedinjenim Državama, 95 kilograma po stanovniku, u Belgiji, Kanadi, Australiji...

Zanimljivi su podaci Amazona o narudžbama kupaca u SAD-u, Njemačkoj i Italiji tijekom prvog tjedna izolacije u ožujku, kada se epidemija zahuktavala u svijetu, naročito u Europi. Bez obzira na to što je Trump uvjeravao građane da je koronavirus sličan običnoj gripi, Amerikanci su najviše naručivali hranu i kućne potrepštine. Nijemci su za to vrijeme najviše online kupovali videoigre, dok je u Italiji za 236 posto povećana potražnja za - sportskom opremom. I to oko 4. ožujka, u tjednu u kojem je zemlja ograničila sportska natjecanja, nastavu, školska putovanja i rad trgovačkih centara.