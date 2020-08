Staničić o 'listi' iz Njemačke i najavama iz UK: Sigurno će utjecati na promet

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić ocijenio je u četvrtak kako će na turistički promet sigurno utjecati odluke Njemačke da na listu rizičnih stavi dvije hrvatske županije - Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiju, kao i nove najave mjera iz Ujedinjenog Kraljevstva (UK).

"Znamo koliko je za hrvatski turizam važno njemačko tržište s kojeg smo samo u dosadašnjem dijelu kolovoza ostvarili 3,6 milijuna noćenja, što je u trenutnim okolnostima odličnih 93 posto lanjskog rezultata. Stoga još jednom apeliram na pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, jer je to u ovom trenutku osnovni preduvjet daljnje realizacije turističkog prometa u zemlji", poručio je Staničić.

Napominjući kako su HTZ-u informacije iz Njemačke stigle iz njemačkog predstavništva HTZ-a u Frankfurtu i njegovog direktora Romea Draghicchija, Staničić u komentaru za Hinu ocjenjuje kako je to što Njemačka na listu rizičnih nije stavila cijelu Republiku Hrvatsku "olakotna okolnost".

Stavljanje na 'crvenu istu' u UK promijenit će planove putovanja u Hrvatsku



Komentirajući nove najave iz Ujedinjenog Kraljevstva (UK) da bi se Hrvatska već u četvrtak mogla naći na 'crvenoj listi' te zemlje zbog navodnih uvezenih slučajeva zaraze, Staničić kaže da će to potencijalno rezultirati ranijim povratkom određenog broja britanskih građana s odmora u Hrvatskoj odnosno promjenu planova kod određenog broja Britanaca koji su namjeravali doći u idućim tjednima.

"Ujedinjeno Kraljevstvo je jedno od važnijih tržišta za hrvatski turizam, na čije je dolaske, kao i kod ostalih, negativno utjecala pandemija Covid-19. U okolnostima kada se sve do približno sredine lipnja gotovo uopće nije moglo putovati Europom, i uz iznimno snažnu 'kontrakciju' zrakoplovnog prijevoza, nije došlo do snažnije aktivacije britanskog tržišta. Stoga od početka godine do sada imamo približno 97 tisuća dolazaka i 483 tisuća noćenja s tog tržišta, što je oko 16 posto lanjskog prometa, čime je u dosadašnjem dijelu sezone UK na 12. poziciji među stranim tržištima", iznosi Staničić.



O trenutnom turističkom zanimanju za Hrvatskom iz UK izvijestila je direktorica HTZ-a za to tržište Daria Reić, koja naglašava da je zanimanje i turista i partnera još uvijek veliko te da i partneri izvještavaju o dobroj popunjenosti aviona.



"Predstavništvo dobiva jako veliki broj poziva potencijalnih putnika koji se interesiraju za trenutnu situaciju u Hrvatskoj, a partneri izvještavaju i o vrlo dobrom bukingu za ostatak kolovoza i rujan", otkriva Reić, ističući da je do sada situacija na britanskom tržištu po pitanju Hrvatske bila pozitivna i optimistična.



Iznosi i da Britanci nisu nikako oduševljeni odlukom svoje vlade o, kako kaže, principu karantene te da je javno mnijenje takvo da nitko ne želi ići u 14-dnevnu karantenu.

"Vidjeli smo proteklih dana da se lista sigurnih zemalja za UK poprilično smanjuje, tako da je izvjesno da će britanska vlada pokušati naći neko rješenje, odnosno alternativu 14-dnevnoj karanteni, a to bi moglo biti, kako spominju, testiranje unutar pet dana pri povratku iz inozemstva u Veliku Britaniju", poručuje Reić.



Trenutno u Hrvatskoj 17 tisuća britanskih turista



Ocjenjujući da se s britanskog tržišta, ako dođe do takve odluke britanske vlade, u Hrvatskoj može očekivati oštar pad broja dolazaka njihovih turista u nastavku godine, Staničić iznosi da ih je trenutno u Hrvatskoj oko 17 tisuća, od kojih je oko 56 posto u sobama/apartmanima, 29 posto u hotelima, 7 posto u nautici, 5 posto u kampovima, a 3 posto u nekomercijalnim objektima.



Najviše ih je cijelo ljeto u Dubrovniku, Splitu, Konavlima, Hvaru i Puli.

I u UK, kao i drugdje, činimo sve da stranci imaju točne informacije



I Reić i Staničić ističu da HTZ sa svojim predstavništvima svugdje u svijetu, pa i u UK, i u suradnji s hrvatskom diplomacijom, čine sve što je u njihovim mogućnostima kako bi mjerodavne inozemne institucije imale sve točne i precizne informacije na temelju kojih donose odluke o uvrštenju zemalja na liste rizičnih, odnosno na popise sigurnih zemalja.

"Na žalost, na konačne odluke ne možemo utjecati, a osim epidemiološke situacije prilikom odlučivanja u obzir uzimaju i gospodarsko-ekonomske interese svake pojedine zemlje. Navedeno je posebice vidljivo u činjenici kako smo za neke zemlje rizična destinacija (Slovenija, Austrija, Italija), dok nas neke i dalje smatraju sigurnom turističkom destinacijom te njihovi turisti nesmetano uživaju u odmoru u Hrvatskoj (Njemačka, Švicarska, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, itd..)", kaže Staničić.

Otkriva da zbog svega svakodnevno informiraju i brojne partnere, odgovaraju na upite brojnih inozemnih medija te iznose sve relevantne informacije prema mjerodavnim institucijama koje bi mogle utjecati na promjenu odluka pojedinih zemalja.

"Nastavit ćemo promovirati Hrvatsku kao sigurnu i stabilnu turističku destinaciju, posebno preko online kanala, a inicirali smo prijedlog i prema lokalnim turističkim zajednicama da zajedno s turističkim subjektima na svom području osiguraju testiranje za sve zainteresirane turiste kako bi nesmetano nastavili boravak u Hrvatskoj", zaključuje Staničić.