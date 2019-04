Snimljena predavanja ovogodišnjih Dana komunikacija pogledajte u MAXtv videoteci ili na MAXtv To Go

Sedmo izdanje festivala Dani komunikacija 2019. održani u Rovinju, hotel Lone od 28. – 31.3.2019. možete besplatno pogledati bilo kada kod kuće u MAXtv videoteci ili na MAXtv To Go gdje god se nalazili

Završio je iščekivani i već mjesecima najavljivani festival Dani komunikacija, središnje događanje industrije tržišnog komuniciranja u organizaciji HURA-e (Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje) i IAB Hrvatska (Udruge za interaktivni marketing).

U tri dana festivala i u četiri dvorane okupilo se 65 govornika od čega čak 16 međunarodnih predavača, a na festivalu se održala i godišnja proglašenja najboljih u industriji s dodjelama nagrada za čak 4 strukovna natjecanja – Effie, IdejaX, Mixx i Young Lions Croatia.

Ovogodišnju selekciju međunarodnih govornika na festivalu predvodio je velikan industrije tržišnih komunikacija Sir Martin Sorrell, zatim najbolji oglašivač svijeta Matt Biespiel, najbolji stručnjak za odnose s javnošću na svijetu Aaron Sherinian, najbolji content kreator Oobah Butler, jedan od 10 najboljih redatelja za marketing na svijetu Ali Ali, superheroina – prva žena-kiborg Moon Ribas i drugi.

Značaj festivala potvrđuje i podrška više od 100 tvrtki i medija, a snagu natjecanja IdejaX, Effie Croatia, Mixxx i Young Lions pokazuje prijava rekordnog broja projekata (285) i proglašenje najboljih od strane 61 člana žirija.

Za sve koji nisu mogli posjetiti ovogodišnje Dane komunikacija – nacionalni festival tržišnog komuniciranja u Rovinju osigurali smo besplatno snimke snimljenih predavanja koje možete pogledati bilo kada kod kuće u MAXtv videoteci ili na MAXtv To Go gdje god se nalazili. Snimke se nalaze u Videoteci ispod kategorije 'Najgledaniji' a biti će dostupne besplatno do novog Festivala Dani komunikacija 2020.

Ovogodišnji Festival Dani komunikacija donio je najjače predavače ikad i dodijeljene su mnoge nagrade kreativnim agencijama i oglašivačima u više kategorija. Sve o Danima komunikacija i dobitnicima nagrada pogledajte na https://danikomunikacija.com/hr/vijesti/

