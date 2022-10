Širokopojasni pristup internetu uskoro dostupan na području Ludbrega i susjednih općina

Hrvatski Telekom, predvodnik digitalizacije Hrvatske, započeo je projekt izgradnje optičke infrastrukture na području Grada Ludbrega i općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, čime će za utvrđenih 7.741 'bijelih' adresa na ovom području biti omogućen brzi (+40 Mbit/s) i ultra-brzi (+100 Mbit/s simetrično) širokopojasni pristup internetu

Riječ je o jednom od 13 projekata prema kojima će Hrvatski Telekom do kraja 2023. godine izgraditi optičke mreže koje omogućuju brzine od minimalno 100Mbit/s, i to za gotovo 150 tisuća novih korisnika na područjima gradova, općina te sub-urbanih i ruralnih dijelova Hrvatske. Projekt se provodi sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja te je ukupna vrijednost projekta izgradnje optičke infrastrukture na Ludbrega i susjednih općina više od 35 milijuna kuna.

Next Generation Access – NGA mreža koju će Hrvatski Telekom izgraditi u sklopu ovog projekta bit će otvorena, što znači da će svi ostali operatori i davatelji usluga elektroničkih komunikacija imati otvoren pristup mrežama te će, isto kao i HT, biti u prilici nuditi svoje maloprodajne širokopojasne usluge krajnjim korisnicima na području koje projekt obuhvaća.

'Odlučili smo se za model u kojem javno-privatni partner, u ovom slučaju Hrvatski Telekom, investira u mrežu jedan dio europskih novaca, a ostatak osigurava vlastitim sredstvima, gradi optičku mrežu do svakog korisnika, odnosno do svakog kućanstva i svi građani na području bivše općine Ludbreg bi uskoro trebali imati širokopojasni internet neograničene brzine. Demokratiziramo i otvaramo jednake prilike svima da sudjeluju u digitalnim sadržajima i digitalnom gospodarstvu koje sve više zauzima prostora ne samo u Europi nego u cijelome svijetu. Nije to samo igranje igrica, programiranje igrica, razvijanje aplikacija nego se jednostavno život seli u taj digitalni dio. To znači da ćemo uskoro moći potpuno integrirati javnu upravu u digitalni svijet, moći ćete integrirati radio, televiziju, lokalnu televiziju, nekakve lokalne sadržaje. Smatram da ćemo na taj način biti puno dostupniji i kao zajednica upravo na temelju digitalizacije postati demokratičniji jer nam ona olakšava međusobnu komunikaciju', izjavio je Dubravko Bilić, gradonačelnik Grada Ludbrega.

Odabir Hrvatskog Telekoma od strane općina i gradova u ovim projektima dokaz je kako je kompanija prepoznata kao pouzdan tehnološki partner i najbolji izvođač radova koji može realizirati ovako zahtjevne projekte. U sklopu ovog projekta mreža nove generacije doći će u dijelove zemlje u kojima nije postojala, što će svim stanovnicima u tim krajevima omogućiti da, koristeći najmodernije tehnologije današnjice, stvaraju bolju budućnost. Hrvatski Telekom ostaje predan svojim investicijskim planovima jer su ulaganja u infrastrukturu koju gradimo ključna za novi ciklus gospodarskog rasta i šireg društvenog razvoja, a digitalizacija svih dijelova Hrvatske temeljni dio društvene svrhe Hrvatskog Telekoma.

