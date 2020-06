Šef Ininih rafinerija otvoreno o Sisku: Imamo priliku stvoriti okosnicu biotehnologije u Hrvatskoj koja će zapošljavati tisuću ljudi

Ina, najveća domaća naftna kompanija i vlasnik rafinerija Sisak i Rijeka ovog je tjedna prijavila projekt biorafinerije Sisak za dobivanje statusa strateške investicije RH. Dobivanje tog statusa u ovom trenutku puno bi pomoglo, jer bi investicija vrijedna 250 milijuna eura dobila na težini kad bi iza nje stala Vlada, a status strateške investicije neće odmoći niti pri dobivanju novca iz Inovacijskog fonda EU kaže za tportal Stjepan Nikolić, operativni direktor Rafinerija i marketinga u Ini, s kojim smo porazgovarali i ulaganjima u rafineriju Rijeka.

Dobivanje statusa strateškog projekta za Republiku Hrvatsku bio bi vrlo važan element jer s takvom potporom Vlade RH ova investicija dobiva dodatnu težinu, a to nam sigurno može pomoći pri dodjeli sredstava iz Inovacijskog fonda EU. Zadnji je trenutak da Sisak pretvorimo u okosnicu biotehnologije i bioekonomije u Hrvatskoj. Ovo je projekt s negativnim CO2 otiskom koji bi na lokaciji rafinerije, uz djelomično korištenje postojeće rafinerijske infrastrukture, sisačkom kraju mogao osigurati nekoliko stotina novih radnih mjesta i korištenje velikih zapuštenih zemljišta treće kategorije. Ako u sljedeće dvije godine osiguramo sredstva iz Fondova i ako vlada omogući i podršku poljoprivrednicima za dovođenje zemljišta u funkciju i uspostavu nasada Mischantusa iz dostupnih fondova, onda nema razloga da se biorafinerija ne sagradi i ne krene s radom 2025. godine. Siguran sam da Sisak može biti jedan od prvih zelenih industrijskih centara u kojem bi, pored proizvodnje naprednih biogoriva i proizvodnje zelene električne energije, mogli jednog dana proizvoditi zeleni vodik za vozila s gorivim ćelijama i mlazno gorivo iz pirolize koja bi za sirovinu koristila biomasu.

Što se Rijeke tiče, u njoj su u tijeku investicije veće od četiri milijarde kuna i to u izgradnju postrojenja za obradu teških ostataka. Koliko je to velika i zahtjevna investicija možda najbolje ilustrira činjenica da se sada radi na pripremi izgradnje naselja za 2000 ljudi koji će raditi na postrojenju i koje bi trebalo biti otvoreno 2023. nakon čega će kapacitet rafinerije biti udvostručen.

Transformacija rafinerije u Sisku za sada podrazumijeva pet projekta ukupne vrijednosti od preko 2,5 milijarde kuna. Uz projekt biorafinerije tu je proizvodnja bitumena i maziva, logistički centar i solarna elektrana snage 3MW. Radimo aktivno na svim ovim projektima te smo odlučni krenuti smjerom koji izlazi iz tradicionalnih okvira naftne industrije jer je to jedini način za dugoročno održivo poslovanje na kontinentu koji do 2050. ima ambiciju biti CO2 neutralan.

Broj direktnih radnih mjesta u samoj biorafinerijije više od stotinu, ali se indirektno penje do 1.000, što uključuje radna mjesta u cijelom lancu koji obuhvaća proizvodnju i manipulaciju biomasom, primarnu logistiku, skladištenje i sekundarnu logistiku.

Kolike bi kapacitete za preradu trebala imati rafinerija u Rijeci nakon dovršetka svih planiranih investicija?

Nakon izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka, kapacitet riječke rafinerije će biti 4,5 milijuna tona što je više nego dvostruko u odnosu na ono što prodamo na domaćem tržištu. Ono što će se promijeniti je sastav finalnih proizvoda koji će biti prilagođen potrebama tržišta koji bi u konačnici financijske rezultate rafinerijskog segmenta poslovanja Inetrebao transformirati iz negativnih u pozitivne.

Kako je pandemijakoronavirusa utjecala na Inin rafinerijski i naftni biznis u globalu?

Kao i sve druge kompanije, pogotovo one u naftnoj industriji koje su uz pandemiju bile pogođene i oštrim padom cijena nafte, i mi smo se morali brzo prilagoditi. Niske cijene nafte su u prošlosti uvijek bile dobre za poslovanje rafinerija, ali kad uz njih istovremeno padne potražnja do dramatičnih 50 posto to onda predstavlja ozbiljan problem za likvidnost bilo koje kompanije. Uveli smo operativne i financijske mjere s ciljem očuvanja likvidnosti i stabilnosti poslovanja pri čemu smo potpuno ispunili našu uloge društveno odgovorne kompanije osiguravši tijekom trajanja kriznih mjera stabilnu opskrbu tržišta.