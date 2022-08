Šef Agencije za ugljikovodike: Okoli je 59 posto pun, sve ide po planu

Cijene goriva su kratkotrajno govoreći u padu, koliko će pad trajati, nije jasno i teško je predvidjeti, situacija je vrlo volatilna, ovisi o mnogo faktora i elemenata, pitanje je i hoće li biti velikih poremećaja, izjavio je za Dnevnik HTV-a Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

Iako državnu intervenciju u trošarine i marže nisu svi dočekali s odobravanjem, ona je, smatra Krpan bila više nego neophodna.

- Državna intervencija je bila potpuno opravdana, bila je usmjerena samo na bazna goriva. S jedne strane je vodila brigu o socijalnoj kategoriji, a s druge strane ostavila dovoljno prostora za tržišno nadmetanje na području aditiviranih i premium goriva, tako da je to bila dobro izbalansirana mjera, izjavio je.

Na pitanje ima li nade da bi se pad cijena nafte mogao preliti domino efektom i na struju, Krpan je odgovorio da nije optimist.

- Za cijenu struje je puno bitnija cijena plina, a ona je nažalost otišla nekoliko puta gore, poskupljenja su bila nekoliko puta pa nisam optimist da u kratkom roku može doći do domino efekta, rješenje bi bilo okretanje obnovljivim izvorima energije, izjavio je.

Marijan Krpan osvrnuo se i na punjenje skladišta plina i konkretno stanje s Okolijem.

- Danas smo stigli do 59 posto, sve ide po planu, taj zadatak je dodijeljen HEP-u, sklopio je ugovore i mislim da će to biti napunjeno u skladu s terminskim planom. To je samo jedan od sigurnosnih elemenata našeg plinskog sustava, tu krucijalnu ulogu ima LNG, imamo i domaću proizvodnju kao i mogućnost za uvoz iz Mađarske i Slovenije, mislim da je država napravila sve što se može po pitanju sigurnosti dobave, a pitanje cijene plina, to je nešto drugo, zaključio je Krpan.