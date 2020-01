S Austrijancima nema šale: Ako vam destinacija nije u toj regiji, ne smijete sići s autoceste!

Guverner austrijske pokrajine Tirol Guenther Platter odlučio je da vozači koji nemaju kao krajnje odredište neko od malih mjesta u toj pokrajini nemaju što raditi na lokalnim cestama i imaju se voziti na autocestama

Godinama su vozači koji ne želi platiti vinjetu stvarali velike gužve na autocestama (pogotovo tijekom ljetnih i zimskih praznika), a lokalne vlasti su to pratile i donijele navedenu odluku. Tumači se to intervencijama hitnih službi koje ne mogu doći na vrijeme do ljudi koji zahtijevaju takvu pomoć.