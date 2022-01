Ryanair servirao sjajnu vijest za Zagreb i lošu za Beograd

Ryanair ne planira dolazak u Beograd, ali će se i dalje širiti u Zagrebu, kaže jedan od čelnika kompanije.

A Skoplje, Sarajevo i Ljubljana?

"Ljubljana je više nego dobro servisirana kroz Zagreb i to je njen veliki problem. Uostalom, Trst je jako blizu Ljubljane. Tako da nema previše šansi. Oni su glavni grad i imali bi neke šanse, ali u tako blisko okruženje Zagreba i Trsta te su šanse jako male. A tu vam je i problem Fraporta. Mi ne preuzimamo udio u tržištu samo radi udjela u tržištu. Mi želimo popunjavati svoje kapacitete. U Frankfurtu smo imali 9 aviona, planirali smo ih imati 20. No, Fraport je povećao cijene umjesto da ih je smanjio, za razliku od Zagreba. I mi smo se povukli iz Frankfurta. Bez puno emocija. Naš posao nije uništavati druge na tržištu nego puniti svoje avione. To više u Frankfurtu nismo mogli. Ili pogledajte situaciju sa Fraportom u Grčkoj gdje je preuzeo gomilu aerodroma i potom podigao cijene. Uz to pogledajte konspiraciju na Mediteranu. Svi govore o produženju sezone, a onda ne radi ni jedan hotel tijekom zime.", zaključuje O'Brien.