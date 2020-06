Razgovarali smo sa šefom Intelova odjela za medicinu: 'Dijagnosticiran mi je neizlječiv rak, no otkrio sam da mi tehnologija može spasiti život. Imamo i način za borbu protiv koronavirusa'

Bryceu Olsonu u dobi od 45 godina dijagnosticiran je rak prostate u uznapredovalom stadiju. Do tada taj direktor u Intelu, suprug i otac malodobne kćeri zdravo je živio i vježbao svakog dana. Naravno, dijagnoza ga je strašno pogodila te je prošao kroz mračno i depresivno razdoblje, no isto tako od tog dana prije šest godina Olson je u stalnoj misiji produljenja svog i života pacijenata s rakom, u čemu je i uspio koristeći naprednu tehnologiju mapiranja genoma tumora, a koju želi podijeliti sa svijetom

Pandemija koronavirusa, upozorava vas, turobno je doba za svakog pacijenata s karcinom jer svaki odlazak na liječenje i preglede može biti potencijalno koban. 'To je ironija. Ako vas rak ne ubije u srednjem i dugom roku, dobit ćete COVID-19, od kojeg ćete sigurno umrijeti jer vam je imunitet oslabljen liječenjem', ilustrira Olson.

U izazovnim vremenima on se tehnologijom bori za dobrobit pacijenata i to vrlo konkretnim mjerama, poput mobilnog uzorkovanja krvi i dostave lijekova kurirskim službama, jedino, kaže, nije uspio osigurati uzimanje infuzijskih lijekova u udobnosti vlastitog doma, no uz njegovu predanost cilju može se očekivati i da će taj problem vrlo skoro riješiti. Inače, Olsona je domaća publika nedavno imala prilike čuti na virtualnoj konferenciji Europe's Digital Health Future – From Sharing to Empowering u organizaciji udruženja DigitalEurope i Hrvatske gospodarske komore.