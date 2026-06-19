Racije u Hrvatskoj i Sloveniji: Brendovi kućanskih aparata prodavani po sumnjivim cijenama?

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Slovenije (AVK) je na zahtjev hrvatske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), provela nenajavljenu pretragu prostorija ljubljanske tvrtke Candy Hoover zbog sumnje da je zajedno s hrvatskim društvom Haier Croatia ograničavala veleprodajne trgovce u slobodnom određivanju cijena kućanskih aparata marke Candy, Hoover i Haier.

"AVK je, temeljem naloga Okružnog suda u Ljubljani i zahtjeva AZTN-a, provela pretragu u tvrtki Candy Hoover u Ljubljani. Prvi put u povijesti AVK-a pretraga je u Sloveniji provedena istodobno s pretragom u drugoj državi članici Europske unije i na temelju zahtjeva tijela za zaštitu tržišnog natjecanja druge države članice. Drago mi je što je međunarodna suradnja protekla iznimno glatko i učinkovito jer to potvrđuje našu spremnost i sposobnost za usklađeno djelovanje na razini cijele Europske unije. Takva suradnja jača ulogu i učinkovitost nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, što je temeljni cilj Direktive ECN+”, izjavio je direktor AVK-a Andrej Matvoz za Forbes Slovenija.