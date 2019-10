Putovat ćemo duže i na manje poznata mjesta. Pogledajte kako ćemo se još odmarati sljedeće godine

Booking.com na temelju istraživanja među više od 22.000 putnika na 29 tržišta (između kojih je i Hrvatska) prognozirao je trendove u svijetu putovanja koje možemo očekivati u 2020.

Umjesto jurnjave kroz odredište i neprestanog straha od toga da će nešto propustiti, u 2020. godini putnici će staviti naglasak na usporavanje. U 2020. godini gotovo polovica putnika (48%) planira koristiti sporije načine prijevoza kako bi time smanjili utjecaj na okoliš, a 61 posto putnika radije bi izabralo dulju rutu da bi mogli doživjeti više od samog putovanja. Vrste prijevoza koje idu u prilog našoj želji da malo usporimo također će biti sve popularnije - od bicikla do tramvaja, sanjki i čamaca, kao i pješačenja. Zapravo, više od polovice putnika (56%) već sada nema ništa protiv toga da na putovanju provedu više vremena na putu do odredišta ako se pritom odluče za jedinstven način prijevoza, što je izjavilo i 70 posto putnika iz Hrvatske. Isto tako, 64 posto putnika bilo bi zainteresirano za to da se osjećaju kao da se vraćaju u prošlost na povijesnom putovanju vlakom (npr. Flying Scotsman, Orient Express). Očekuje nas godina sporijih i posebnih putovanja.

Zamišljajući odredište koje ima sve to, od nevjerojatnih prirodnih ljepota u kojima možete uživati s balkona svoje vile do povijesnih znamenitosti, impresivnih parkova i plaža na kojima se možete rashladiti i opustiti nakon dana provedenog istražujući grad, a potom i večere u fantastičnom lokalnom restoranu, putnici Booking.coma naveli su među ostalima Montevideo (Urugvaj), Ilhabela (Brazil) i Naha (Japan) kao najpopularnija odredišta u kojima se nudi više načina zabave.

Zbog ubrzanog svijeta oko nas većini nedostaje vremena, a to je nešto što ne počinje, niti završava na putovanju. Putnici na svojim putovanjima žele biti što učinkovitiji, pa će se umjesto fokusiranja na jednu temu tijekom cijelog odmora u 2020. godini broj putnika koji žele isprobati više izvora zabave znatno povećati. Oni će tako posjećivati odredišta koja nude niz zanimljivih doživljaja i atrakcija. Više od polovice globalnih putnika (54%, 40% putnika iz Hrvatske) kaže da želi otići na dugačko putovanje na kojem se nude sve njihove omiljene aktivnosti i znamenitosti u neposrednoj blizini, a 62 posto slaže se s time da bi odabrali odredište koje nudi sve omiljene aktivnosti i znamenitosti blizu jedne drugima kako bi mogli uštedjeti vrijeme. Imajući to na umu, možemo očekivati da će sektor putovanja nastojati olakšati putnicima putovanja kroz sadržaje pune raznolikosti, ponuda i ruta da bi na najbolji mogući način iskoristili odredišta što nude razne izvore zabave.

S obzirom na to da više od pola vlasnika ljubimaca (55%) kaže da im je njihov ljubimac jednako važan kao dijete, uopće ne iznenađuje to što u 2020. možemo očekivati novu eru putovanja na kojima su oni u središtu pažnje. Putnici će potrebe svojih voljenih ljubimaca stavljati ispred vlastitih kad je riječ o odredištu, odabiru smještaja, ali i aktivnostima.

6. Nezaboravna sjećanja na putovanjima s unucima

U 2020. godini sve veći broj djedova i baka planira otići na nezaboravno putovanje samo s unucima, pri čemu će njihovi roditelji ostati kod kuće. Gotovo tri četvrtine (72%) djedova i baka slaže se s time da se ponovno osjećaju mladima ako provode vrijeme sa svojim unucima, što je izjavilo i 77 posto baka i djedova iz Hrvatske, a 71 posto njih vjeruje da je roditeljima potrebno vrijeme koje mogu provesti sami bez djece. Ako tome dodamo činjenicu da je starija generacija zdravija, pustolovnija i ima snažniju želju da ostane mlada i aktivna nego prije, putovanja djedova i baka s unucima na kojima se nude razne aktivnosti za obje generacije u nadolazećoj će godini biti sve popularnija.

7. Što prije do rezervacije

U nadolazećoj će godini putnici sve veći naglasak pri donošenju odluka vezanih za putovanja staviti na kulinarske ambicije, pri čemu je utrka za rezervacijama u toliko željenim restoranima itekako započela. Za brojne će goste odredište i vrijeme putovanja započeti i ovisiti o tome mogu li rezervirati stol kako bi uživali u toliko željenom restoranu, najčešće na mjestima na kojima se popis čekanja proteže na nekoliko mjeseci. A s obzirom na to da nam apetite budi pregršt sadržaja na društvenim mrežama, kao i razne preporuke, putnici se neće trgati za mjestom samo u poznatim restoranima. Skriveni dragulji, mjesta koja su već dugo omiljena među lokalnim stanovnicima i nude popularne domaće specijalitete, ponekad izvan utabanih staza, vjerojatno će pobuditi okusne pupoljke putnika koji traže lokalno gastronomsko iskustvo. To posebno vrijedi za 71 posto globalnih putnika koji kažu da im je kušanje lokalnih proizvoda na putovanju vrlo važno. Pripremite svoje kalendare jer će putnici u idućoj godini prilagođavati svoje planove putovanja s obzirom na to kakvi se specijaliteti nude u nekom odredištu u to doba godine i pritom će se potruditi da stignu prije svih ostalih ili prije nego što krene nova utrka za rezervacijom traženog stola u restoranu.