Provjeri oglase atraktivnih poslodavaca, možda traže baš tebe

Portal MojPosao i ovaj tjedan je 'pretresao' tržište rada i pronašao atraktivne poslovne prilike

ARX studio za arhitekturu i dizajn iz Šibenika već neko vrijeme traga za nadarenim Arhitektom (m/ž) s nepresušnom riznicom kreativnih arhitektonskih ideja koji će obogatiti tvrtkino poslovanje. Ako posjeduješ zavidne organizacijske sposobnosti, voliš rad s ljudima, a izradu projektne dokumentacije imaš 'u malom prstu', idealan si kandidat za pojačanje ARX-ovog tima! Novom zaposleniku nude stalni radni odnos, mogućnost rada u stabilnoj tvrtki i ugodnom okruženju te plaću u rasponu od 7000 do 10000 kuna. Prijavi se na oglas do 2. listopada.

Tražiš promjenu koja uključuje ne samo pronalazak novog posla, nego i preseljenje u drugu državu? Možda imamo rješenje! Tvrtka TPS B.V. zapošljava električare dovoljno odvažne za odlazak na rad u zemlju Van Gogha, tulipana i vjetrenjača. Na portalu MojPosao možeš pronaći njihov oglas za radno mjesto Električar na brodogradilištu (m/ž). Pitanjem smještaja i prijevoza ne moraš se zamarati, tvrtka o tome brine umjesto tebe i pritom nudi dobru plaću. Čak i za nizozemske prilike, kažu. Ako si zainteresiran, javi se na oglas do 9. listopada.



Tvrtka INTRALOT slovi za jednog od vodećih dobavljača i operatora gaming rješenja. U to se možeš uvjeriti i sam, i to na način da se njihovu velikom timu od preko 5200 zaposlenika pridružiš na poziciji: Retention Specialist (m/ž), koja uključuje rad na segmentaciji i profiliranju igrača te vođenje brige o programima lojalnosti krajnjih korisnika. Prednost pri zapošljavanju imat će inovativni, kreativni kandidati koji su spremni ostaviti trag na poslovanju tvrtke. Svoj životopis im pošalji do 16.rujna.



SE-MARK je prepoznatljiv brend u Hrvatskoj koji nudi cjelovita telekomunikacijska i informatička rješenja i pruža kvalitetnu podršku svojim korisnicima. U realizaciji svojih ciljeva poduzeće se oslanja na kvalitetu educiranih i motiviranih zaposlenika, ali na tom području im u posljednje vrijeme nešto nedostaje. Preciznije, fali im osoba koja će biti zadužena za pronalazak potencijalnih korisnika, prezentiranje telekomunikacijskih i IT rješenja te prodaju proizvoda… nedostaje im Prodajni predstavnik za poslovne korisnike (m/ž). Ako se želiš pridružiti njihovu timu, prijavi se na oglas do 17.rujna.



Altera Esca i Senaratne Partners dvije su brzorastuće tvrtke u sektoru ugostiteljstva. Ambiciozni kakvi jesu, u svojim planovima su za 2020. godinu predvidjeli širenje poslovanja van granica Hrvatske. No, da bi ostvarili svoj naum, potrebna im je pomoć Marketing menadžera (m/ž) koji će osmisliti marketinške kampanje za sve tvrtkine brendove (Curry Bowl, Whole Wide World Hostel i Lion pivo), raditi na community managmentu i organizirati raznorazne evente. Ako si upravo ti osoba koju traže, pošalji im svoj životopis (napisan na engleskom jeziku) do 20.rujna.



Nisi pronašao nešto za sebe? Ne brini, jer cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao!

Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu!