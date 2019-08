Privatne bolnice sve bolje rade, lani pet najvećih snažno povećalo promet

Zdravstveni turizam hvata sve veći zamah. Pokazuju to i poslovne brojke privatnih klinika. Prošlu godinu pet najvećih zabilježilo je osjetan rast prihoda

Naime sve do 2009. Medikol je bila jedina zdravstvena ustanova u Hrvatskoj koja je obavljala skupe PET/CT pretrage i to na trošak HZZO-a, odnosno građana. Zahvaljujući toj monopolističkoj poziciji došla je do vrijednih ugovora, što je diglo prašinu u javnosti, no čitava je afera završila bez sudskog epiloga.

Poliklinika Medikol u vlasništvu je obitelji Rajković iz Čakovca. Prvi Medikol d.o.o. Ivan Rajković i supruga mu, liječnica Ivanka Trstenjak Rajković, registrirali su 1996. u Čakovcu. Ta je poliklinika u siječnju 2007. otišla u stečaj, ali je gotovo istovremeno njihov zagrebački ogranak s HZZO-om potpisao unosan ugovor, što im je tada spasilo biznis.

Četvrta najveća privatna zdravstvena ustanova je Poliklinika Sunce u vlasništvu koncerna Agram, odnosno odvjetnika i poduzetnika Dubravka Grgića.