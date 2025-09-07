Priča o Brođanki koja je potukla kozmetičke divove: 'Trebamo se zapitati što stavljamo na kožu'

Priča Brođanke Lane Vitas počinje naizgled klasično. Nakon što je stekla titulu magistre farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, radila je u struci, prvo u privatnoj ljekarni, a zatim u ljekarni Opće bolnice u Slavonskom Brodu, u kojoj je napredovala do funkcije voditeljice odjela. No ljubav prema kozmetologiji i kemijskim formulama odnio ju je u posve drugom smjeru. Jedna malina i njezina moć promijenile su sve

Od osobe koja je svoje radne dane provodila u izdavanju i preporuci niza farmaceutskih sredstava, od raznih lijekova do kemoterapije i ostalih medicinskih supstanci, Lana Vitas danas je postala poduzetnica koja nudi ljudima ono što dolazi isključivo iz prirode. 'Inače sam orijentirana na fermentirano, a istražujući aktivne sastojke došla sam do maline. Ona je zdrava, puna antioksidanata, a i podsjeća me na djetinjstvo, slow ageing i zdraviji način života. Fermentirano znači da imamo velike molekule koje dobre bakterije razgrade na male molekule i onda se one puno bolje upijaju u kožu. Moć prirode tu se miješa sa znanošću, a sam proces fermentacije pretvara prirodne sastojke u visokoučinkovite aktivne tvari koje koža lakše apsorbira, što u kozmetičkom proizvodu znači dublju hidrataciju, revitalizaciju i zaštitu kože. I tako je nastao serum Maleena', počinje svoju priču o velikom uspjehu Vitas. Testirala ga je sama, podijelila ga prijateljicama i naišla na izvanredne reakcije. Dio korisnica rekao je da im je riješio hiperpigmentaciju, druge da su im nestale sitne akne na čelu, treće da im je vratio sjaj i uklonio sitne bore. Nakon toga odlučila je svoj serum na bazi maline dati na testiranje i tri mjeseca kasnije bio je na tržištu.

Može li mali homemade serum pobijediti velike kozmetičke divove? Može Sljedeći veliki korak bila je prijava seruma na veliko natjecanje Elle Beauty Awards, a ono već više od deset godina u cijelom svijetu postavlja ljestvicu u svijetu ljepote i njege kože. Za Vitas je velik šok bio kada je doznala da je prestižna nagrada za najbolji serum stigla gotovo nepoznatoj marki Maleena i njezinom proizvodu na bazi fermentirane maline. 'Kada sam vidjela tko mi je konkurencija, brendovi kao što su L'Occitane, Nivea, Elizabeth Arden i Payot, pomislila sam zašto sam se uopće prijavljivala. Toliko sam malo nade polagala u nagradu da sam baš u to vrijeme dogovorila putovanje na kozmetički sajam u Njemačkoj. Stigla je vijest o nagradi i umjesto mene morala ju je preuzeti prijateljica. Bila sam šokirana i presretna. To je bio trenutak u kojem sam doista počela vjerovati u svoj proizvod', kaže. Za njezin san o pokretanju proizvodnje low tox kozmetike to je bila prekretnica jer su ljudi preko noći čuli za Maleenu.

'U kratko vrijeme stigao mi je velik broj narudžbi u web shopu, a još nisam imala novu seriju seruma, pa sam čak morala napraviti prednarudžbe. Ljudi su bili zainteresirani', kaže Vitas. Uz serum trenutno nudi kremu za okoloočno područje, također rađenu na bazi fermentiranog ekstrakta maline, a u sastav je uključila i ekstrakt kore jasena, vitamin B3 i organski silicij jer oni zajedno, objašnjava, mogu smanjiti podočnjake i natečenost kože oko očiju. Sve potrebno o svijetu proizvodnje kozmetike, od ideje do konačnog proizvoda, učila je na tečajevima, a posebno puno naučila je kroz mentorski program Mirele Ilenić. Od miješanja majčinih parfema do prirodne kozmetike i koncepta low tox života Da ju je životni put vodio ka farmaciji i kozmetologiji, pokazalo se još dok je bila djevojčica.

'Uvijek sam voljela eksperimentirati, još kao dijete jednom sam uzela sve mamine parfeme, pomiješala ih i tada tu mješavinu nazvala glicerol. Danas, zanimljivo, baš glicerol imam u formuli svojih proizvoda', kaže. U tinejdžerskoj dobi imala je velikih problema s tenom pa jedno vrijeme, prisjeća se, čak danju nije izlazila iz kuće. Problem je bio hormonski i to ju je dovelo do toga da razmišlja o svemu što utječe na zdravlje kože i čitavog tijela. Njezina je teorija jednostavna: svakodnevno nanošenje niza kemikalija i omekšivača za rublje za tijelo je previše i stvara nešto što ona naziva 'kumulativna toksičnost'. Sve se to taloži u organizmu i nastaje kao posljedica nepovezanosti s prirodom. Zato je njezin odabir uvijek što prirodnije i bez hormonskih disruptora, a oni osobito smetaju ženama. 'Trebamo se prvo upitati što stavljamo na kožu jer se apsorbira sve što nanesemo. Krema za lice, omekšivač, krema za tijelo, dezodorans, šminka, primjerice maskara se također apsorbira kroz sluznicu oka. Sve se to nakuplja i može djelovati na hormonski balans u organizmu. Zato je moj stav da trebamo pokušati uvoditi sve ono što je prirodnije jer smo ionako previše okruženi onečišćivačima u svakodnevnom životu', poručuje.

Ono što je ovoj mladoj magistri farmacije danas najvažnije to je da sastojci koje dodaje u svoje proizvode ne narušavaju hormonsku ravnotežu organizma. Njezina službena web stranica trenutno nudi tek dva proizvoda jer i sama priznaje da sve što izbaci na tržište mora biti savršeno. 'Za svaku tu formulaciju dugo mi treba. Primjerice napravim kremu s odličnim sastojcima, no ne upija se dovoljno brzo. Ili ostane bijeli trag, a to baš ne volim', kaže. Otvorila biznis, dala otkaz i što dalje? Zbog straha i sumnje znala je, kaže, i zaplakati Sigurnost rada u velikom sustavu kao što je bolnički preko noći zamijenila je neizvjesnim poduzetničkim vodama. Svakodnevno je, kaže, morala učiti nešto novo o poslovnim elementima o kojima nije ni razmišljala niti je znala da postoje: kako nabaviti ambalažu i pronaći kutije te doznati sve o marketingu, odnosima s javnošću, pregovaranju s dobavljačima i klijentima. No zadovoljstvo njezinim proizvodima ono je što je, kaže, ispunjava, kao i stalno traženje novih formula, sastojaka, dodataka, a da pritom ne uvodi štetne elemente.

Skok u nepoznato, kako ga opisuje, bio je ponekad jako težak. Posebno se sjeća trenutka u kojem je mislila da je sve ono što radi - velik promašaj. 'Paralelno sam radila dva posla, a kada bih došla kući, radila sam svoju kozmetiku i nisam više mogla izdržati taj tempo. Nakon 12 godina dala sam otkaz u bolnici i krenula. Umirala sam od straha pitajući se što će od toga biti – sjećam se, bila sam u Zagrebu, podigla neki paket, hodala gradom i jednostavno počela plakati. Pitala sam se što mi je bilo da dam otkaz i uđem u nešto tako nepoznato', prepričava danas sa smiješkom. Nakon velikog priznanja Elle Beauty Awards 2025. njezin serum mogao bi se probiti i na svjetsko tržište jer preko osobnih poznanstava planira ga plasirati izvan EU-a – u bliskoistočne zemlje. Boravak u prirodi - na planinama ili 40 metara pod morem - kao stil života