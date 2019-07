Pred Europom je novi izbjeglički val, a imigrantima su posebno zanimljive Španjolska, Italija i Belgija

Imigracijske i carinske službe u Trumpovoj Americi prošlog vikenda krenule su u racije i uhićenja ilegalnih imigranata. To je razlog više da imigranti iz Srednje Amerike krenu put Europe. Većinom dolaze iz El Salvadora, Hondurasa i Gvatemale, zemalja u kojima je američka vanjska politika zbog profita ili ideologije imala debele prste u stvaranju tragične situacije u kojima se nalaze danas. Najviše ih privlače Španjolska i Italija, a zadnji hit je Belgija

Život u Salvadoru za Mariju Marroquin postao je nepodnošljiv. Na tržnici San Martan u glavnom gradu San Salvadoru, na kojoj je radila, na svoje oči je svjedočila kako reketari ubijaju nekoliko trgovaca unatoč tome što tržnicu nadzire vojska. Bojala se također za sigurnost sina Davida nakon što je lokalna banda otela bliskog rođaka kojemu se izgubio trag.

Marroquin je stoga odlučila pobjeći iz zemlje. Za cilj nije odabrala Sjedinjene Države jer bi morala do neprobojne meksičko-američke granice proći neizvjestan put dug 3500 kilometara. Za razliku od mnogih sunarodnjaka koji pokušavaju ući u SAD, ona je elegantno odletjela zrakoplovom u Belgiju, u zemlju je ušla kao turist, a nekoliko dana kasnije podnijela je zahtjev za azil.

'Odlazak u Sjedinjene Države danas bi bio čista ludost', citira ju The New York Times, pišući kritički o imigracijskoj politici Donalda Trumpa, koja se i prošlog vikenda dokazala racijama i uhićenjima ilegalnih useljenika. Gospođa Marroquin jedna je od onih ugroženih stanovnika Srednje Amerike koji danas traže azil u Europi. Udaljenost je veća, ali mnogi računaju na to da je put sigurniji i pet puta jeftiniji od onoga što bi morali platiti krijumčarima da ih kroz Meksiko provedu do američke granice. Prije Trumpova udara na emigrante to je stajalo nekih 1000 dolara, a solo izbjeglice danas, mimo organiziranih karavana, moraju računati sa svotom do 12.000 dolara. Osim toga, za razliku od SAD-a, Belgija ne traži vizu.