Poznati domaći lanac i ove godine pripremio iznenađenja za prvašiće svojih zaposlenika

Ususret još jednoj školskoj godini, Studenac je za prvoškolce svojih djelatnika pripremio praktične poklon-pakete kako bi spremni ušli u novo razdoblje života

„Maria Elena svake me nedjelje tijekom ljeta pitala je li sutra ponedjeljak kada kreće u školu i napokon postaje školarka. Približio se i dan kada je odgovor bio – jest, sutra je taj ponedjeljak. Uzbuđenje oko škole za nas traje cijelo ljeto, što me neizmjerno veseli. Naravno, svjestan sam da nas čekaju i godine kada će se više veseliti praznicima, ali ovih je dana odlazak u školu taj dugo očekivani trenutak i znak da postaje „velika““, rekao je Danijel Vugdelija.

„Veseli me što su obje uzbuđene i ne brinem se jer su razigrane i pričljive. Kreću u isti razred pa se neće naći u posve nepoznatom okruženju i to mi kao majci olakšava pomisao na njihove prve školske dane“, zaključila je, dodavši da im je prve dane škole uljepšao i Studenac market svojim poklon-paketom.

Oprema za školu dio je avanture

Iako joj nije prvo iskustvo školarca u obitelji, za Ivu Kardum, prodavačicu u trgovini Studenca u Škabrnji, i dolazeće je iskustvo emocionalno.

„Premda u obitelji već imamo školarca Marka, koji će sada u treći razred, s kćerkom, šestogodišnjom Cvitom, ponovno se suočavao s raznovrsnim emocijama. Ovo nam je „novo-staro“ iskustvo, uzbuđuje nas, ali i pomalo zastrašuje činjenica da odrastaju, kao i vjerojatno sve roditelje“, istaknula je Iva.

Za školske klupe već su tjednima spremni, a u tome je pomogao i Studenac, koji na policama donosi sve za školu.

„Cvita je već mjesecima uzbuđena i veseli se novim prijateljima. Kao majku, plaši me svijet obveza i odgovornosti u koji sada ulazi. Još je malena i najradije bih joj priuštila još malo vremena bezbrižnog djetinjstva, no to je neizostavan trenutak roditeljstva. Veseli me kada vidim koliko se raduje ruksaku i svim školskim potrepštinama“, rekla je Iva.