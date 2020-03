Požarne mjere za spas gospodarstva: Ovako se snašla naša vlada, a pogledajte što smjeraju Slovenci

Hrvatska i slovenska vlada u utorak su javnosti iznijele setove požarnih mjera kojima će se pokušati smanjiti udar pandemije koronavirusa na lokalna gospodarstva. Temeljna mjera obje vlade isplata je državnog minimalca za sve u pogođenim tvrtkama, no u pristupima Hrvatske i Slovenije postoje dosta velike razlike

Vlast predvođena Janezom Janšom u Ljubljani svoje mjere gura kroz takozvani 'megazakon', što nije ništa drugo no drugi naziv za paket mjera za ublažavanje pandemije. Zakon se, za razliku od hrvatskih rješenja, još uvijek piše, i tek bi u petak trebao biti dovršen, nakon čega ide u parlamentarnu proceduru.

Za razliku od toga, hrvatska rješenja već su debelo u upotrebi te se za njih javilo, samo do utorka, više od 7400 poslodavaca. Hrvatski stimulativni paket težak je oko četiri milijarde eura, a Slovenci posljedice koronavirusa zasad planiraju prevenirati s tri milijarde eura. No kod ovakvih usporedbi na pameti treba imati to da su naša dva gospodarstva prilično različita: Hrvatska uvelike ovisi o sektorima trgovine, prijevoza i turizma, zbog čega se planira da će državni minimalac primati oko 400.000 ljudi, dok je slovenska privreda na višem stupnju razvoja i njena je okosnica industrija, zbog čega će njima veći izazov biti nabaviti sirovine i održati proizvodnju.