Portugalski socijalisti prije četiri godine odustali od mjera štednje i sada glatko osvojili još jedan mandat

Vlada na čijem je čelu bio premijer i glavni tajnik Socijalističke partije António Costa ukinula je neuspješne mjere štednje prethodne vlade krive za recesiju, te je Portugal posljednjih nekoliko godina ostvario solidan gospodarski rast što su nagradili birači

Vlast Antónia Coste tako će vjerojatno dobiti mogućnost nastavka četverogodišnjeg uspješnog upravljanja državom tijekom kojeg je Portugal ostvarivao solidan ekonomski rast. Costa, bivši gradonačelnik Lisabona, imenovan je premijerom nakon što, usprkos pobjedi na izborima, nije saživjela koalicijska vlada koju je u listopadu 2015. formirao dotadašnji premijer Pedro Passos Coelho . Njegovu vlast od 2011. do 2015. obilježila su teška vremena za Portugal.

Podaci Eurostat a pokazuju da su tri godine portugalske recesije prekinute 2014., a u razdoblju od 2015. do 2018. država je ostvarivala rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u rasponu od 1,8 i 3,5 posto . Ovogodišnje brojke potvrđuju da se portugalska ekonomija i dalje kreće u solidnom ritmu, odnosno u prvom i drugom tromjesečju rast BDP-a u odnosu na ista razdoblja lani iznosio je 1,8 posto .

Opozicijska Socijaldemokratska stranka u javnosti i dalje nosi biljeg oštre štednje i trogodišnje recesije, a povjerenje birača nije uspjela osvojiti čak niti nakon niza skandala koji su u posljednje vrijeme obilježili Socijaliste koje se optužuje za nepotizam, kao i za umiješanost bivšeg ministra u prikrivanje skandala oko krađe oružja iz vojne baze. Prije tri tjedna rezultati anketa pokazivali su da je Socijalistima bila nadohvat i apsolutna većina na izborima, no skandali su im ipak odnijeli dio popularnosti.

Costa bi razgovore o koalicijskoj suradnji trebao početi već danas. Protekle četiri godine Socijalisti su imali podršku dvije manje ljevičarske stranke, Lijevog bloka i Portugalske komunističke stranke. No, dosadašnji partneri počeli su u posljednje vrijeme Costu optuživati za skretanje udesno i zatražili su povećanje javne potrošnje kroz rast plaća, kao i veća radnička prava. Costa je rano ujutro izjavio da se Portugalcima "sviđao dosadašnji dogovor" i da se nada da će uspjeti ispregovarati nastavak suradnje s dosadašnjim partnerima u vlasti. No, ne isključuje se ni da će u pregovore uključiti novu ekološku stranku pod imenom "Ljudi-životinje-priroda" koja je osvojila četiri parlamentarna mandata. Iz te stranke su poručili da su spremni podržati Costu ako se on opredijeli za čvrstu politiku očuvanja okoliša.

Uspjeh socijalista u Portugalu doprinosi usporavanju nešto šireg trenda slabljenja europskih stranaka lijevog centra posljednjih godina. Osim u Portugalu stranke lijevog centra su u posljednjim izborima učvrstile i ojačale svoju poziciju u Danskoj, Španjolskoj, Finskoj i Švedskoj, podsjeća britanski dnevnik The Guardian. Portal Politico ipak ističe da je krajnja desnica ostavila svojeg traga i u Portugalu gdje je nacionalistička stranka "Dosta" uspjela po prvi puta osvojiti mjesto u parlamentu. Konačni rezultati izbora trebali bi biti poznati za nekoliko dana.