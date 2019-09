Pojeftinjenje: Od ponoći cijene cestarina vraćaju se na razinu prije sezone

Od ponoći sa subote na nedjelju, 15. rujna, za motocikle, osobna vozila, osobna vozila s prikolicom i kampere na autocestama pod upravom Hrvatskih autocesta (HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ) prestaje razdoblje naplate viših, sezonskih cestarina i počinje naplata po vansezonskim, za oko 10 posto nižim, cijenama, izvijestio je HAC u petak.

Naime, jedinične cijene cestarine smanjuju se za 10 posto za vozila IA, I i II skupine, odnosno za motocikle, osobna vozila, osobna vozila s prikolicom i kampere.

Tako će, primjerice, cestarina na relaciji Zagreb - Split (Dugopolje) za osobne automobila umjesto "ljetnih" 200 kuna, iznositi 181 kunu, a na relaciji Zagreb - Rijeka (Grobnik) 70, umjesto 77 kuna tijekom ljeta.

Vožnja autocestom od Zagreba do Osijeka od nedjelje će se plaćati 122 kune (ljeti 135 kuna), od Zagreba do Lipovca 128 kuna (ljeti 141), a od Zagreba do Karlovca 19 umjesto 21 kunu.