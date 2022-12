Pogledajte kako navijaju katarski gastarbajteri u fan zoni na periferiji Dohe

I katarski gastarbajteri gledaju utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu. Ali oni nisu dio velikog nogometnog spektakla: utakmice gledaju u svom krugu, na stadionu za kriket na industrijskoj periferiji Dohe.

Tisuće gledatelja dolaze ovamo svaki dan gledati utakmice Svjetskog prvenstva. Gotovo isključivo su to mladi muškarci, između 20 i 40 godina. Uglavnom dolaze iz Indije, Bangladeša, Kenije, Nepala i Pakistana. Rade kao vozači, električari, na izgradnji cesta ili na drugim gradilištima vezanim uz Svjetsko nogometno prvenstvo.

I većina njih velik dio svoje plaće šalje obiteljima u domovini. Baš kao i Muhammed. Kao vozač puno zarađuje, kaže 23-godišnjak iz Pakistana. Oko 1300 rijala mjesečno, što je nešto manje od 350 eura. Ali ipak stotinjak eura više od minimalne plaće koju je nedavno uvela katarska vlada.

Je li razmišljao o kupovini karte za neki od stadiona? On odmahuje rukom: „Kako da to platim?" pita. Muhammad bi morao potrošiti trećinu svoje plaće za kartu. „Preskupo." Ali ipak ne želi propustiti utakmice, ovdje u fan zoni u kriket klubu. Na stadionu gleda nogomet sa svim ostalim radnicima kad god mu to posao dopušta.

Skupe ulaznice za stadion

Bilo je sniženih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo za 2,9 milijuna stanovnika Katara, od kojih su oko 90 posto gastarbajteri, ali su jeftine ulaznice odmah rasprodane ili su bile podijeljene na lutriji. Mnogi se nisu ni prijavili.

No, Shams iz Indije je imao sreću. U Kataru živi skoro 13 godina i stekao je izvjestan imutak, i obitelj mu je tu. Dočepao se ulaznice za stadion i na nju je potrošio 60 eura. „Pomogli smo u izgradnji ove zemlje", kaže Shams i dodaje: „Zašto ne bismo i mi doživjeli i proslavili Svjetsko prvenstvo kao i Katarci?".