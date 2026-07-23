Podravkina razina profitabilnosti usporediva s prošlogodišnjom

Normalizirana EBITDA je iznosila 89,6 milijuna eura. Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje 289,9 milijuna eura

U segmentu prehrane prihodi od prodaje iznosili su 298,9 milijuna eura, što je 3,3 milijuna eura, odnosno 1,1 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. Rast je, objašnjavaju, ponajprije potaknut razvojem vlastitih brendova na tržištima Hrvatske, jugoistočne i zapadne Europe.

Segment farmaceutike (Belupo) ostvario je prihode od 94 milijuna eura, što je za 6,3 milijuna eura, odnosno 7,1 posto više nego u istom razdoblju lani, potaknut višim prihodima svih kategorija.