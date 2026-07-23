prehrambeni koncern

Podravkina razina profitabilnosti usporediva s prošlogodišnjom

V. B./Hina

23.07.2026 u 15:23

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Agrivi
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Grupa Podravka je u prvom polugodištu ostvarila normaliziranu neto dobit od 41,1 milijun eura, čime je zadržana razina profitabilnosti usporediva s prošlogodišnjom, unatoč pojačanoj makroekonomskoj neizvjesnosti, izvijestili su u četvrtak iz te kompanije

Normalizirana EBITDA je iznosila 89,6 milijuna eura. Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 520,7 milijuna eura, što je 8,7 milijuna eura više nego u istom razdoblju prošle godine.

Prihodi od prodaje 289,9 milijuna eura

U segmentu prehrane prihodi od prodaje iznosili su 298,9 milijuna eura, što je 3,3 milijuna eura, odnosno 1,1 posto više u odnosu na isto razdoblje lani. Rast je, objašnjavaju, ponajprije potaknut razvojem vlastitih brendova na tržištima Hrvatske, jugoistočne i zapadne Europe.

Segment farmaceutike (Belupo) ostvario je prihode od 94 milijuna eura, što je za 6,3 milijuna eura, odnosno 7,1 posto više nego u istom razdoblju lani, potaknut višim prihodima svih kategorija.

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Segment poljoprivrede (Podravka Agri) ostvario je poslovne prihode od 131,8 milijuna eura, što je 0,5 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, unatoč pritiscima izazvanima padom burzovnih cijena svinja i nižim cijenama mlijeka. Negativne efekte takvog okruženja grupa je, kako se navodi, u velikoj mjeri ublažila procesnim unapređenjima, prilagodbama modela rada te daljnjim ulaganjima u učinkovitost poljoprivredne proizvodnje, čime se stvaraju preduvjeti za dugoročno veće prinose i jaču konkurentnost.

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić je kazala kako su prvih šest ovogodišnjih mjeseci još jednom su potvrdili snagu Podravkinog poslovnog modela.

"Usprkos pojačanoj neizvjesnosti iz okruženja i rastu cijena energenata, nastavljamo s rastom prihoda i ulaganjima u dugoročnu konkurentnost", istaknula je napominjući kako je posebno veseli što istodobno jačaju prehrambeni i farmaceutski segment te provode razvojne projekte u poljoprivredi.

Iz Podravke su naveli i kako je grupa nastavila s ulaganjima u modernizaciju proizvodnih kapaciteta i razvoj brendova te u projekte koji dodatno učvršćuju prisutnost na međunarodnim tržištima.

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