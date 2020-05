Novi zakon kojim pekinške vlasti dobivaju nadležnost za procesuiranje građana Hong Konga za koje procijene da rade protiv države smanjuje autonomiju nekadašnje britanske kolonije, danas posebnog administrativnog područja, zbog čega je SAD već najavio da će ukinuti specijalni pravni status koji uživa to južnoazijsko financijsko i trgovačko središte

Ključni detalji zakona tek će biti poznati jer se za sada radi o nacrtu odluke koju će razraditi i dopuniti Komunistička partija. No, prema dostupnim tumačenjima, zakon će omogućavati Pekingu da prvi put u Hong Kong smjesti svoje policijske i špijunske snage. One će imati ovlasti procesuiranja građana koje se osumnjiči da rade protiv države, zalažu se za odcjepljenje, planiraju terorističke akcije ili ih se smatra agentima stranih država.

Nakon što je više od 150 godina bio pod kontrolom Velike Britanije 1997. godine Hong Kong se vratio pod kinesku vlast s obećanjem Pekinga da će grad zadržati svoju vlast i autonomiju i to pod sintagmom 'jedna zemlja, dva sustava'. Peking je usprkos tome u posljednja dva i pol desetljeća suptilnim potezima polako jačao svoj utjecaj u bivšoj koloniji. Kad se u jednom takvom potezu sredinom prošle godine zakonom pokušalo dozvoliti izručivanje bjegunaca matičnoj Kini, u Hong Kongu su započeli redovni masovni prosvjedi koji nisu prestali ni danas mada je aktualna epidemija ponešto otežala njihovo organiziranje i održavanje.

Neovisno pravosuđe jedan je od glavnih razloga za to što Hong Kong danas ima status financijskog i trgovačkog središta. Tvrtke znaju da poslovne sporove rješavaju neovisni sudovi i to po pravilima koja su unaprijed poznata. No ojača li u gradu utjecaj pekinških partijskih vlasti, Hong Kong bi mogao postati bitno manje privlačan za biznis.