Plenković o Uljaniku: Moramo biti obazrivi, rade se precizne računice

Premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu kako Vlada neće u petak donijeti odluku o Uljaniku, poručujući da odluka kada je budu donijeli mora biti ono što je najbolje za Hrvatsku

"To nisu odluke koje se donose preko koljena", rekao je Plenković na marginama obilježavanja 25. obljetnice suradnje i partnerstva između Republike Hrvatske i Svjetske banke.

Dodaje i kako nije isto kada dubinsko snimanje radi država, sama kompanija i netko tko je zainteresiran da bude strateški partner. "Zato moramo doći do brojeva oko kojih se svih slažemo i to je zadaća ministara", rekao je.

"Kao akter koji je i lani prolazio kroz sanacijsko jamstvo, kada je tadašnja Uprava imala drugog strateškog partnera, kada smo gledali koliko taj plan restrukturiranja košta, tada su mi brojevi bili upola manji nego sada. Ako imate u godinu dana diskrepanciju procjene, a radi se o istoj kompaniji, od između 600 milijuna eura i 1,2 milijarde eura, onda je to nešto nad čime bi se bilo tko tko ima zrno zdravog razuma zapitao i krenuo malo provjeravati. I zato hoću da se to konsolidira", istaknuo je Plenković.

Podsjetio je da je jučer održan informativni sastanak s koalicijskim partnerima, kako bi se čuo i njihov stav, a dodatne je kalkulacije troškova restrukturiranja i stečaja zatražio jer treba doći do brojki oko kojih se svi slažu.

"Vidjet ćemo. Donijet ćemo odluku onda kad budemo sigurni da nakon svega što ćemo isfiltrirati donosimo ono što je najbolje za Hrvatsku", rekao je.

Osvrnuvši se na mogućnost da država da jamstvo za kredit za međufinanciranje Uljanika, Plenković je rekao da je Vlada uspjela fiskalno konsolidirati zemlju, te da radi dobre poteze i ne troši više od onoga što treba.

Kako je dalje naveo, svako daljnje veliko izlaganje države defacto bi 'razmontiralo' proces u koji Vlada ulaže zadnje dvije i pol tri godine.

"Dakle, ako hoću da mi se smanjuje javni dug, da nastavim biti fiskalno konsolidiran, da po mogućnosti idem u proračunski suficit, nije mi svejedno da mi odjednom dođe milijarda ili više od milijarde eura koje negdje moramo financirati. Ne možemo ih naći iz džepa, nemamo ih trenutno zapisanih, morat ćemo se negdje zadužiti, a to onda mijenja situaciju. Međutim, nije to odjednom, to je nešto što bi išlo kroz proračunske godine, i zato hoću da sve precizno iskalkuliramo", napomenuo je.

Rekao je i kako Vlada neće donijeti odluku o konačnoj sudbini Uljanika u petak. "U petak neće sto posto, ne znam uopće odakle to", izjavio je.