Ovo su najskuplje zemlje za život na svijetu, a kako je prošla Hrvatska?

Časopis CEOWORLD napravio je detaljnu analizu skupoće života u pojedinim zemljama svijeta i zaključio kako je život uvjerljivo najskuplji u Švicarskoj, Norveškoj i Islandu. Od prvih dvadeset najskupljih zemalja u svijetu, čak ih je devet u Europi, pet u Aziji, a samo jedna u Africi

Njemačka je 29. najskuplja zemlja svijeta, Irska drži 13. mjesto, dok je život najpovoljniji u zemljama poput Pakistana, Indije, Afganistana, Sirije i Tunisa. Posljednje, 100. mjesto, na listi drži Tanzanija, a dva mjesta prije nje pokrivaju nam bliske Rumunjska i Srbija.

Ključ po kojem se provodila ova analiza bili su troškovi života u New Yorku, koji je sam po sebi jako skup. Dakle ako je trošak života u New Yorku 100, a hrvatski rezultat 49,7, ispada da je život kod nas upola jeftiniji nego u tom gradu, pri čemu su cijene najma stana u Hrvatskoj samo 13 posto od cijena koje se plaćaju u New Yorku, cijene namirnica su na 40 posto prosjeka New Yorka, dok su cijene restorana na 43 posto New Yorka.

U najskupljoj Švicarskoj život je 22 posto skuplji nego u New Yorku, pri čemu su troškovi stanovanja upola manji, ali su zato cijene hrane i restorana 20 posto više. Trošak stanovanja u New Yorku uvjerljivo je najviši na svijetu, a na tek 80 posto njihovih najamnina su stanovi u Hong Kongu, Singapuru i Luksemburgu.

Najskuplju hranu, uz Švicarce i Islanđane, plaćaju Norvežani i Danci, no jeftino nije jesti ni u Luksemburgu, Izraelu i Irskoj.