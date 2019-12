Skupo, skuplje, čvarci. Doznali smo zašto pred Božić cijene čvaraka uvijek odlete u nebo i kolika im je realna cijena

Svake godine pred božićne i novogodišnje blagdane cijene čvaraka se udvostruče. Prije desetak godina skuplji čvarci stajali su do 50 kuna, a ove godine u ponudi nekih trgovačkih lanaca stoje i do nevjerojatnih 300 kuna! Otkrivamo ima li opravdanja za poskupljenje od 500 posto u deset godina i je li ovdje riječ o potrošačkom trendu zbog kojeg vrlo jednostavan proizvod neopravdano plaćamo skuplje od ribe ili teletine

Deset deka prešanih čvaraka, koji su već dobili pripadajuću marketinšku etiketu 'slim', košta 29,89 kuna, tj. ako hoćete kilogram - pripremite 298,90 kuna. Oni štedljiviji odmah će primijetiti da se za isti novac može kupiti deset kila svinjske vratine i do 20 ili više kila slanine - iz koje čvarci i nastaju.

On uvodno pojašnjava da je cijena sirovine - čvrstog masnog tkiva, tj. slanine - unazad godinu dana poskupjela za sto posto i da se u trgovinama na akcijama da kupiti za 20 kuna za kilogram.

Pitamo to Gorana Janču , predsjednika Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske te vlasnika OPG-a Jančo, proglašenog najboljim u zemlji.

Jasno, ponuda i potražnja u domaćim trgovačkim lancima diktiraju cijene, a domaći proizvođači već godinama ponavljaju da pred blagdane ne mogu proizvesti dovoljno čvaraka da namire sve apetite. No jesu li cijene od 300 kuna po kilogramu baš skroz realne?

'Kada otopite sirovinu, dobijete svinjsku mast, koja nije baš tražen proizvod i na veliko se prodaje za pet do šest kuna za kilogram. Na to dolazi trošak energije, trošak radne snage i onog dijela koji ostaje vama', kaže Jančo te otkriva u čemu je ključ skupoće čvaraka: kada se slanina topi, na kilogram sirovine dobijete oko 12 posto proizvoda. Dakle potrebno je otopiti stotinu kilograma slanine za samo 12 kilograma čvaraka, a stvar se dodatno komplicira prilikom proizvodnje skupljih 'slim' čvaraka, jer se na sto kila slanine dobije samo oko šest kila čvaraka.

'Kada ukalkuliramo sve ove parametre, veleprodajna cijena čvaraka mogla bi biti od 130 do 150 kuna', poručio je naš sugovornik. No niti tu nije kraj, jer čvarke od proizvođača treba prevesti do maloprodajnog mjesta (troškovi transporta), a trgovac na njih dodaje i troškove prodaje robe te svoju maržu.

'Cifre u našim trgovačkim lancima su čudnovate, a po meni je sve preko dvjesto kuna za kilogram pretjerano i nerealno. Uzimajući u obzir sve troškove i kalkulacije, čvarci ne bi trebali koštati preko 200 kuna jer će tako cijenom odbiti ljude od proizvoda', misli Jančo.