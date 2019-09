Ovi poslodavci su u potrazi za novim, kvalitetnim zaposlenicima … traže upravo tebe!

Portal MojPosao i ovaj tjedan je 'pretresao' tržište rada i pronašao atraktivne poslovne prilike

Studenac je maloprodajni lanac kojeg čini više od 380 marketa i supermarketa unutar četiri dalmatinske županije (Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske) te u Istri. Tvrtka trenutno zapošljava više od 2800 djelatnika, a tu impozantnu brojku sada žele uvećati za jednog Koordinatora obračuna plaća (m/ž). Kandidati za posao moraju imati barem 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, napredno poznavati rad na računalu i biti spremni na rad u dinamičnom okruženju. Ukoliko želiš postati dijelom njihova tima, prijavi se na oglas do 26. rujna.

Ako si komunikativna osoba, voliš provoditi vrijeme na otvorenom, u vožnji svojim skuterom, autom ili (što je pohvalno) biciklom i još uz to želiš dobro zaraditi, imamo idealan posao za tebe! Postani PauzaGo Dostavljač (m/ž) u Zagrebu, Splitu ili Rijeci. Naime, Pauza.hr uvodi vlastitu dostavu i ti ćeš biti ta ili taj koji će ju predstavljati među korisnicima. Ovaj posao dopušta ti da sam krojiš svoje radno vrijeme, a što više radiš to je bolja zarada jer te Pauza plaća fiksno 35 kuna po satu! Zvuči zanimljivo? Prijavi se do 13. listopada i postani dio Pauza tima.

Josef und Georg Bamgerger GmbH je dio Bamberger Holdinga. Tvrtka se bavi mehaničkom obradom soje u svrhu proizvodnje prehrambenih proizvoda za pekarstvo i konditorske industrije. Radi razvoja proizvodnje i sve veće potražnje za njihovim proizvodima, tvrtka je u potrazi za radnicima s mlinarskim radnim iskustvom koji odlično govore njemački jezik i otvoreni su za stjecanje novih iskustava i rad u inozemstvu, preciznije – Austriji. Novom zaposleniku nude rad u rastućoj, međunarodnoj kompaniji, plaću u rasponu od 17.000 do 18.500 kuna kao i isplatu 13. i 14. plaće. Na oglas za radno mjesto Voditelj smjene u proizvodnji (m/ž) prijavi se do 13 .listopada.

Postani dijelom priče o najvećoj i najuspješnijoj trgovini namještajem u Hrvatskoj i zaposli se u - Lesnini! Ako si gostoljubiva i profesionalna osoba koja svojim radnim zadacima pristupa predano i odgovorno, onda si idealan kandidat za radno mjesto Konobar (m/ž) u restoranu poslovnice Lesnina East u mjestu Ivanja Reka. Opis posla uključuje kvalitetno i brzo posluživanje hrane u restoranu, organizaciju stolova i primanje narudžbi te brigu o željama i potrebama gostiju. Vremena za prijavu na oglas imaš sve do 24. rujna.

NORD PRODUKT d.o.o. iz Samobora vodeći je domaći proizvođač mobilnih kućica. Moderan dizajn i stalna inovativnost jamac su vrhunske kvalitete koja stavlja „točku na i“ svakog istinskog odmora. U nastojanju da i dalje budu izvrsni, žele da im se pridruže nove kolegice i kolege, a trenutno zapošljavanju na sljedećim pozicijama: Suradnik u tehničkoj pripremi (m/ž), Vodoinstalater (m/ž), Skladištar (m/ž) i Montažer u proizvodnji (m/ž). Svim kandidatima nude ugodno, inovativno i dinamično radno okruženje kao i priliku za osobni i profesionalni razvoj. Svoj životopis im pošalji do 30.rujna.

