'Ova vremena preživjet će samo najagilniji, lanci opskrbe donose veliku neizvjesnost. Moramo se okrenuti elektrifikaciji'

'Teme pametnih zgrada i električnih vozila usko su povezane. Do 2050. godine potražnja za električnom energijom rast će i do dva puta, što znači da će potrošnja električne energije po stambenoj jedinici biti dvostruko veća. Jedan od glavnih razloga svakako će biti sve veća zastupljenost električnih vozila, a koja već sad ima uzlaznu putanju. Do 2030. godine očekuje se da će biti deset posto više električnih vozila nego danas, a povezanost koju spominjem proizlazi iz promjene ponašanja vlasnika takvih automobila.

Više nećemo stajati kako bismo napunili vozilo, već ćemo ga puniti tamo gdje stanemo. Današnje javne opcije za punjenje bit će pretežno zamijenjene punionicama smještenima u uredima, trgovinama, restoranima, školama, bolnicama, kinima, ali i hotelima i privatnim smještajima. Dakle ne govorimo samo o novim navikama, već i novim potrebama za turizam budućnosti. Trendove eMobilityja pratimo i mi u Schneider Electricu, zbog čega naš fokus nije na punjenjima u tranzitu, odnosno na brzim punjačima, već smo se usmjerili na proizvode koji će se koristiti u kući, na poslu ili na nekoj destinaciji, tj. ondje gdje se očekuje najveći broj punjenja', pojašnjava.