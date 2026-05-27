nova mjera

Otkriveno koliko će povratnika u Hrvatsku dobiti povrat poreza

Bi. S.

27.05.2026 u 21:05

Ilustracija/Zgrada Porezne uprave u zagrebu
Ilustracija/Zgrada Porezne uprave u zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac / CROPIX
Bionic
Reading

Riječ je o novoj mjeri predviđenoj Zakonom o porezu na dohodak koja se odnosi na sve one koji su dulje od dvije godine izbivali iz Hrvatske i vratili se poslije 1. siječnja 202

U lipnju počinje isplata povrata poreza povratnicima u Hrvatsku, a RTL Danas prvi doznaje koliko je povratnika ostvarilo to pravo na ime isplaćenih plaća u 2025. godini.

vezane vijesti

Riječ je o novoj mjeri predviđenoj Zakonom o porezu na dohodak koja se odnosi na sve one koji su dulje od dvije godine izbivali iz Hrvatske i vratili se poslije 1. siječnja 2025. Svi oni imaju pravo na povrat poreza na dohodak od nesamostalnog rada u 100-postotnom iznosu i to u razdoblju od pet godina.

'Prema evidenciji MUP-a, status povratnika u 2025. godini steklo je 10810 osoba, a među njima je zasad 2607 osoba prvi put i ostvarilo pravo na povrat poreza. Oni koji se nisu zaposlili i ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, a riječ je o 8203 osobe bit će u bazi Porezne uprave u sljedeće četiri godine i ako ostvare dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaću, oni će isto imati pravo na povrat poreza', istaknula je Renata Kalčić, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave.

O kojim se iznosima radi i otkud su poslodavci koji su zaposlili povratnike u ovom trenutku se ne može govoriti, navode iz Porezne uprave, jer obrada podataka još uvijek traje. Prva rješenja i povrate poreza povratnici bi trebali dobiti tijekom lipnja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nova mjera

nova mjera

Otkriveno koliko će povratnika u Hrvatsku dobiti povrat poreza
popularne destinacije

popularne destinacije

Nijemci analizirali cijene ljetovanja u Hrvatskoj i ostatku Mediterana: Nikad skuplje
nasljednik vujčića

nasljednik vujčića

Ante Žigman novi je guverner HNB-a

najpopularnije

Još vijesti