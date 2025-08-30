vrhunac sezone

Oko 120 tisuća putnika u splitskoj luci, poznato od kuda stiže najviše turista

I.J./Hina

30.08.2025 u 13:35

Splitska luka
Splitska luka Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

U splitskoj zračnoj i trajektnoj luci tijekom vikenda očekuje se pojačan promet putnika i vozila, što je uobičajeno za kraj kolovoza, priopćeno je u subotu iz nadležnih službi.

„Tijekom vikenda očekujemo oko 190 zrakoplova koji će u oba smjera prevesti oko 50 tisuća putnika,“ rekao je za Hinu Mate Melvan, voditelj Službe za prihvat i otpremanje u splitskoj zračnoj luci

Iako broj letova i putnika blago pada u odnosu na prethodni vikend, 7. i 8. kolovoza, pojasnio je da se to ne može tumačiti kao opći pad prometa.

„Osmi mjesec je u porastu u odnosu na prošlu godinu, svi dosadašnji mjeseci bilježe pozitivne trendove, što je u skladu s našim očekivanjima. Predviđamo da ćemo u kolovozu ostvariti promet od oko 750 tisuća putnika“, dodao je Melvan.

Najviše putnika i dalje dolazi iz zapadnoeuropskih zemalja, prvenstveno iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Nizozemske i Švedske -u srcu sezone splitska je zračna luka izravno povezana s čak 90 destinacija u 28 zemalja, što omogućuje visok stupanj dostupnosti za turiste iz cijeloga svijeta. Pojačan promet bilježi se i u splitskoj trajektnoj luci, gdje svakodnevno prođe tisuće putnika.

vezane vijesti

„Ovaj vikend očekujemo više od 68 tisuća putnika i više od 16 tisuća vozila. Trenutno je veći pritisak u povratnom smjeru - više je putnika koji se vraćaju s otoka prema kopnu, nego onih koji tek putuju prema otocima,“ rekla je za Hinu Jelena Ivulić, voditeljica Jadrolinijinog ureda za splitsko plovno područje.

Dodala je da su posebne gužve u trajektnom prometu s Brača, točnije u luci Supetar, zbog čega su uvedene dvije dodatne trajektne linije. „Takvo stanje očekujemo i u nedjelju, što je uobičajeno za vrhunac turističke sezone, posebno u posljednjem vikendu kolovoza kad mnogi turisti napuštaju otoke i vraćaju se kući“, poručila je Ivulić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vrhunac sezone

vrhunac sezone

Oko 120 tisuća putnika u splitskoj luci, poznato od kuda stiže najviše turista
porezne škare

porezne škare

Oporezivanje mirovina nije tako neobično u Europi, ali u hrvatskoj priči postoji kvaka
tržište kapitala

tržište kapitala

Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze

najpopularnije

Još vijesti