Oko 120 tisuća putnika u splitskoj luci, poznato od kuda stiže najviše turista

„Tijekom vikenda očekujemo oko 190 zrakoplova koji će u oba smjera prevesti oko 50 tisuća putnika,“ rekao je za Hinu Mate Melvan, voditelj Službe za prihvat i otpremanje u splitskoj zračnoj luci

Iako broj letova i putnika blago pada u odnosu na prethodni vikend, 7. i 8. kolovoza, pojasnio je da se to ne može tumačiti kao opći pad prometa.

„Osmi mjesec je u porastu u odnosu na prošlu godinu, svi dosadašnji mjeseci bilježe pozitivne trendove, što je u skladu s našim očekivanjima. Predviđamo da ćemo u kolovozu ostvariti promet od oko 750 tisuća putnika“, dodao je Melvan.

Najviše putnika i dalje dolazi iz zapadnoeuropskih zemalja, prvenstveno iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Nizozemske i Švedske -u srcu sezone splitska je zračna luka izravno povezana s čak 90 destinacija u 28 zemalja, što omogućuje visok stupanj dostupnosti za turiste iz cijeloga svijeta. Pojačan promet bilježi se i u splitskoj trajektnoj luci, gdje svakodnevno prođe tisuće putnika.