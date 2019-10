Od Nove godine kreće se s Cro karticama. Pitali smo vodeće tvrtke hoće li ih dijeliti zaposlenicima

Ministar turizma Gari Cappelli izjavio je u srijedu da će Cro kartice, dugogodišnji projekt Ministarstva turizma koji je začeo bivši ministar Anton Kliman, biti na raspolaganju od 1. siječnja iduće godine, tj. za nešto manje od tri mjeseca. Smisao kartice je bude poticaj domaćim turistima za putovanja po Hrvatskoj, a na nju će poslodavci svojim radnicima moći uplatiti maksimalno 2500 kuna. No još uvijek je u priči s Cro karticama puno toga nejasno

Prema pojedinim istraživanjima i anketama, do 90 posto radnika ne želi se odreći regresa, koji bi vjerojatno bio nešto manje izdašan ako bi ga pratila Cro kartica . Gotovina na računu uvijek je bolja od vaučera za turizam jer, na kraju krajeva, ne žele svi ni ljetovati u Hrvatskoj, dok drugima bolje odgovara svemoćni keš.

Upitali smo i niz drugih privatnih i javnih kompanija, poput Atlantic grupe, Podravke i HEP-a, planiraju li oni svoje radnike nagrađivati Cro karticama, no do zaključenja teksta nismo primili njihove odgovore, dok nam neki tek kratko poručuju da će ih komentirati kada bude točno poznato kako će one funkcionirati u praksi. U jednom trgovačkom lancu kažu da uopće nisu upoznati s ovim konceptom niti ga razmatraju. Drugim riječima, sve je još uvijek u rukama Ministarstva turizma.

Kada se tek počeo razvijati projekt Cro kartice, govorilo se o dva modela. Prvi je predviđao ukidanje postojećeg regresa do 2500 kuna i uvođenje turističkog vaučera do 10.000 kuna godišnje, dok je drugi predviđao zadržavanje regresa i uvođenje vaučera u iznosu do 5000 kuna. Novac su poslodavci trebali uplaćivali na poseban bankovni račun, a građani bi ga trošili putem Cro kartice.