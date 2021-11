Obradović: Moramo iskoristiti ogroman potencijal francuskog gospodarstva

Uoči posjeta francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i potpisivanja ugovora o kupnji borbenih zrakoplova, direktorica Sektora za međunarodne poslove HGK rekla je da se to mora iskoristiti kao zamašnjak jačanja gospodarske suradnje te istaknula potencijal francuskog gospodarstva.

"Sve institucije u RH koje pružaju potporu hrvatskom gospodarstvu trebaju staviti intenzitet na to tržište, pružiti svu moguću podršku hrvatskim tvrtkama. HGK je za to spreman, mi to činimo, imamo odličnu suradnju s najznačajnijim gospodarskim institucijama u Francuskoj", rekla je u utorak direktorica Sektora za međunarodne poslove Hrvatske gospodarske komore (HGK) Ines Obradović u HTV-ovom Dnevniku .

Odgovarajući na pitanje zašto je trgovinska razmjena između Hrvatske i Francuske relativno skromna, Obradović je rekla da su hrvatski izvoznici tradicionalno orijentirani na zemlje u regiji.