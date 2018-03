Obišli smo Todorićevo zeleno svetište gdje je naganjao jelene i muflone

Malo koji vikend Ivica Todorić, još uvijek formalni vlasnik Agrokora, prije prisilnog preseljenja u London nije proveo s lovačkom puškom u ruci. Najčešće je do Moslavačke gore, gdje se nalazi ogromno lovište Zapadna Garjevica, stizao helikopterom. U šumi bi naganjajući jelene ili muflone proveo dan ili dva. Divljač je mogla odahnuti nakon izbijanja krize u koncernu. Ali siesta za životinje nije dugo trajala…

Voditelj lovišta Garjevica, Tomislav Marić je objasnio kako se na natječaj obično jave agencije i koja ponudi najviše odnosi pobjedu. Zatim ona dovodi lovce koji joj za to plaćaju određenu cijenu.

Prvi ugovor o najmu na godinu dana je istekao i sad je raspisan novi poziv za podnošenje prijava za sklapanje ugovora o izlovu divljači . Lovno gospodarstvo Moslavina za to traži godišnju naknadu od minimalno 4,8 milijuna kuna plus PDV.

Od travnja prošle godine Agrokorova tvrtka Lovno gospodarstvo Moslavina, koja upravlja lovištem punog imena 'VII/15, Zapadna Garjevica' krenula je s njegovim iznajmljivanjem. Do tad je u njemu lovio samo Todorić i odabrani mu gosti, većinom poslovni partneri.

'Todorić je vrhunski lovac. Obožava se s nama družiti i obilaziti lovište. Sigurno mu to najviše nedostaje u Londonu. Dok je bio u lovištu bio je jedan od nas. Ničim nije odskakao. U prirodi i lovu nalazio je predah od svojih poslova', ispričao je za tportal lovočuvar Milan Pezić koji u Garjevici radi više od 30 godina. On je jedan od osmorice zaposlenika Lovnog gospodarstva Moslavina.

'Kad je izbila kriza u Agrokoru bojao sam se za posao. Srećom sve se to brzo smirilo. Posla imamo, lovci dolaze i nadam se kako neće biti šokova za nas zaposlenike', istaknuo je Pezić.

'Todorić nikad u samo lovište nije dolazio helikopterom. Gdje je on s njim slijetao to ne znam. Nije točno ni da je iz helikoptera lovio divljač. To su gluposti', rekao nam je jedan od lovočuvara koji je molio za anonimnost.

Šumskim putevima vozikali smo se u terencima oko sat vremena. Iako u lovištu obitava više od 800 običnih jelena, 560 srna, oko 130 jelena lopatara, 250 muflona i više od 500 divljih svinja niti jedna životinja nije izašla pred novinarske kamere.

'Jeleni se obično hrane noću, a danju se skrivaju u šumi. Mufloni znaju izaći na hranilišta, ali danas nismo te sreće', gotovo pravdajući se objasnio nam je Pezić i sam strastveni ljubitelj lova.

Vrhunski lovac osim što treba biti dobar strijelac, treba biti i jako strpljiv. Todorić je, tvrde naši domaćini, sve to imao.