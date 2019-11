Novo zaduženje od 11 milijardi kuna, Plenković: To su najpovoljniji uvjeti u povijesti!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izvijesti je u petak u uvodu Vladine sjednice da je Ministarstvo financija izdalo obveznicu u iznosu od 11 milijardi kuna te istaknuo da je to novo zaduženje ostvareno po najpovoljnijim uvjetima u povijesti

"Zadužili smo se na domaćem tržištu kapitala po povoljnim uvjetima u iznosu od 3,5 milijardi kuna do 2024. te 7,5 milijardi kuna do 2034. godine, uz prinos od 0,36 posto i kamatnu stopu od 0,25 posto. To je puno povoljnije nego što je bilo ranije", rekao je Plenković.

Dodao je da "implicirana ušteda" na kamatama (koju donosi refinanciranje ranijih obveza novom obveznicom) na godišnjoj razini iznosi 340 milijuna kuna.