Novi stari trend u Europi: Hoćemo li brze i skupe letove doista zamijeniti noćnim vlakovima?

Posljednjih mjeseci svjedočimo rastućem trendu, iz kolektivne svijesti davno istisnutih, noćnih putovanja vlakovima. Sve se više ljudi ponovno okreće ovom obliku prijevoza u kojem tijekom vožnje prespavate noć na (ne)udobnom ležaju, a ujutro dobijete i doručak. Trenutačno nije vremenski ni ekonomski isplativ, ali je najodrživiji oblik prijevoza. Lani je EU najavio veliku preobrazbu europskih željeznica, ključnih na putu prema zelenijoj budućnosti. No revitalizaciji neupitno ekološki održivog oblika prijevoza kamen spoticanja mogla bi biti njegova ekonomska održivost

I kad smo se već navikli na to da po relativno niskoj cijeni za nekoliko sati možemo biti na ručku kod tete u Njemačkoj, na poslovnom sastanku u Francuskoj ili na plaži u Barceloni, ovog ljeta avioindustrija se našla u velikoj krizi. Zabrana putovanja uslijed pandemije covida-19 uzela je danak i u ovoj industrijskoj niši pa su zbog mnogobrojnih otkaza i smanjenih plaća ovo ljeto obilježili štrajkovi kabinskog osoblja i zaposlenika aerodroma diljem Europe. Zbog toga su otkazani mnogi letovi, a neke niskobudžetne aviokompanije, poput Ryanaira , najavile su kraj ere karata od 10 eura . Istovremeno se nakon 30 godina počela nazirati renesansa noćnih vlakova .

Noćna putovanja vlakom u Europi do konca prošlog stoljeća bila su uobičajena. Početkom 90-ih godina, kada su u tržišnu igru uvedene jeftine aviokarte , europska mreža noćnih vlakova lagano je počela erodirati. Njemačka je tako u potpunosti ukinula noćne vlakove 2016. godine, a ukupan broj putnika noćnim vlakovima na razini Europe od početka stoljeća smanjio se gotovo trostruko.

Kriza avioindustrije pritom je samo djelomično pridonijela ovom preokretu. Prošle godine željeznički je promet ponovno došao u fokus javnosti. Europski su čelnici proglasili godinu željeznice, a naglasak je stavljen na izgradnju jedinstvenog europskog željezničkog prometa, pri čemu je cilj do 2030. godine udvostručiti promet željeznicom velikih brzina u Uniji. I sve to kako bi se smanjila emisija stakleničkih plinova.

Austrijanci predvodnici na tržištu

I dok je njemački Deutsche Bahn još 2016. godine ukinuo sve svoje noćne vlakove (ne odnosi se na ICE), austrijska državna željeznička kompanija ÖBB je, prema pisanju Timea, iste godine odlučila vratiti nekoliko svojih međunarodnih vlakova te postepeno svake godine uvoditi novu noćnu liniju.

U suradnji s nekoliko drugih europskih nacionalnih željeznica sada nudi 20-ak noćnih linija, tzv. NightJet vlakova, kojima možete posjetiti i nekoliko europskih prijestolnica u jednom putovanju. I dok trenutačno još uvijek raspolažu samo vlakovima starima 20, 30 godina, od sljedeće godine do 2025. u promet će staviti 33 potpuno nova i moderno opremljena NightJet vlaka, ukupne vrijednosti od 700 milijuna eura.

I iz Hrvatske noćnom vožnjom do nekoliko europskih gradova

NighJet u suradnji s partnerima iz država poput Hrvatske, Poljske, Slovačke, Mađarske i Švedske ima i zasebnu mrežu europskih noćnih vlakova, tzv. EuroNight Trains.

Noćnim vlakom iz Hrvatske redovito možete putovati od Zagreba do Züricha i Münchena i od Rijeke, preko Ljubljane, do Münchena, a tijekom srpnja i kolovoza na tim relacijama prevezeno je oko 38.000 putnika. Ako u noćnom vlaku za München ne namjeravati ležati, kartu ćete platiti po početnoj cijeni od 79 eura. Ako pak želite unajmiti ležaj, karta će vas koštati 99 eura, dok ćete za malo komotnije uvjete u vagonu za spavanje morati izdvojiti 119 eura.

Međunarodni sezonski noćni vlakovi s druge strane do 24. rujna voze na relaciji Split – Beč – Bratislava te direktno iz Splita do Bratislave i do 26. rujna na relaciji Prag – Bratislava – Zagreb – Rijeka/Split, a ovim sezonskim noćnim vlakovima dosad je prevezeno oko 104.000 putnika.