Pandemija koronavirusa dovela je do paralize gospodarskih aktivnosti širom svijeta zbog nastojanja vlada da obuzdaju širenje novog virusa. Agresivne mjere za suzbijanje pandemije gurnule su hrvatsko gospodarstvo prema recesiji golemih razmjera. Međutim, u nedostatku jasnih indikatora, analitičari se osjetno razlikuju u procjenama dubine recesije. Provjerili smo kakva nam je gospodarska budućnost prema dosad objavljenim prognozama

Nitko ne sumnja u to da će šok koji je pretrpjelo gospodarstvo dovesti do osjetnog pada BDP-a u ovoj godini, ali su osjetne razlike u procjenama pada gospodarske aktivnosti. Dosad objavljene prognoze računaju s padom BDP-a u ovoj godini u rasponu od pet do 10 posto .

Pritom analitičari naglašavaju da bi recesija bila znatno dublja bez Vladinog paketa pomoći gospodarstvu i građanima. Međutim upozoravaju da će fiskalne intervencije dovesti do naglog bujanja javnog duga te će se on vratiti na razine iznad 80 posto BDP-a. Recesijski udar neminovno će dovesti do rasta nezaposlenosti. Premda su mjere Vlade u prvi mah obuzdale navalu na burzu rada, analitičari procjenjuju da će do kraja godine bez posla ostati između 50 i 100 tisuća građana.

Zahvaljujući financijskim potporama i suzbijanju pandemije, u idućoj godini očekuje se snažan oporavak, a prognoze rasta BDP-a variraju u rasponu od 3,6 do 7,5 posto. Premda se razlikuju u procjenama brzine oporavka, analitičari su suglasni da će do povratka BDP-a na pretkrizne razine proći najmanje dvije godine.

Brojke uvelike ovise i o vremenu objavljivanja. Može se primijetiti da su u ranije objavljenim prognozama očekivanja manje pesimistična nego u onim kasnijim, koja obuhvaćaju više kriznih indikatora.