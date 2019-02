Nijemci dobili novu ekonomsku strategiju, hoće li se zaista okrenuti planskoj ekonomiji i kineskom modelu rasta?

Njemački ministar gospodarstva predstavio je strategiju koja predviđa snažniji udio države u gospodarstvu, što ide čak i do ideje o preuzimanju vlasničkih udjela u najvećim kompanijama, a pojedini kritičari te su ideje već proglasili i planskom ekonomijom

Kako su pojedini dijelovi strategije dospjeli u javnost već prije nekoliko dana, ona se brzo našla na meti kritika. Neki ekonomisti su kazali da će strategija biti neefikasna i da će štetiti domaćim potrošačima jer će smanjiti domaću konkurenciju, kao i to da strategija koja se bazira na 'kineskom modelu' ne dolazi u obzir i da će ona rezultirati rastom cijena za njemačke potrošače.

Ideju protekcionističkog poteza državnih vlasničkih ulaganja u njemačke kompanije neki vide i kao odgovor na rastući broj njemačkih tvrtki koje preuzimaju strani, posebno kineski konkurenti, zbog čega dolazi do odljeva znanja i tehnologije koji leže u osnovi njemačke industrije i vrijednosti koje stvara. Predstavljajući strategiju, Altmaier je kazao da njegova želja nije to da država intervenira, ali da bi u neravnopravnoj globalnoj utakmici mogla biti prisiljena na to.

'To bi moglo dovesti do privremenih državnih vlasničkih udjela u kompanijama – ne da bi ih se nacionaliziralo i da bi država njima upravljala u dugom roku, nego da se spriječi to da ključne tehnologije budu prodane i da napuste zemlju', kazao je Altmaier, čije riječi prenosi Reuters.