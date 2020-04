'Nakon propale sezone čeka nas duga i teška zima. Trebat će nam pomoć barem do narednog Uskrsa'

Hrvatska udruga turizma (HUT), koja okuplja velike hotelijerske kuće, snažno pozdravlja novi Vladin paket pomoći ekonomiji. Direktor HUT-a Veljko Ostojić smatra da su mjere pravi odgovor na trenutne teške okolnosti. Međutim upozorava kako bi njihova primjena u slučaju turističkog sektora trebala trajati minimalno 12 mjeseci

'Mjere koje je predložila Vlada horizontalne su i odnose se na sveukupno gospodarstvo. Ali treba imati na umu da, za razliku od ostalog dijela privrede, turistički sektor, kad se stvari vrate u normalu i krene oporavak, čeka duga zima. I u najboljim godinama to su teški mjeseci za turizam. Zbog toga bi trebalo mjere za turizam kreirati za razdoblje od minimalno 12 mjeseci , barem do Uskrsa iduće godine', izjavio je za tportal Ostojić.

Uz to, hotelijeri očekuju ukidanje ili značajno smanjenje parafiskalnih nameta . Upozoravaju kako su to za njih veliki troškovi u trenutku u kojem nema nikakve poslovne aktivnosti.

No zdravstvena predviđanja u svijetu su različita i spominju se lipanj ili srpanj kao datumi mogućeg olakšanja, a tada bismo došli do druge razine i pada noćenja od 75 posto.

'Za sada smo najbliže tom scenariju 75-postotnog pada noćenja, i to pod pretpostavkom da ulovimo nešto prometa u turizmu u kolovozu, rujnu, listopadu i do kraja godine. No ako to ne bude moguće zbog nastavka pandemije, idemo na treću razinu, koja je sada još daleko i nadam se da neće doći, a to bi bio pad noćenja od 90 posto', rekao je za Hinu ministar Gari Cappelli.